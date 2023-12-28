閱讀本專欄的讀者，相信對超級食物都有相當的認識。於2024年的1月，我打算分享多款或者已經久違了的超級食物，讓大家有更多的認識，及在市面及超市發掘更多的食用方式。

打頭陣的，我選擇了奇亞籽。我對這款超級食物，特別有情意結。9年前初次在專欄及著作寫及奇亞籽時候，很多讀者都較難在市面找到。所以當年，我特別注重分享這款食物，及可用來製作的食譜，例如用奇亞籽製作的藍莓果醬，以及奇亞籽布丁等。

短片：奇亞籽健康功效及簡易食用方法

最新研究拆解奇亞籽基因

不知不覺過了接近10年，奇亞籽的營養價值，例如高蛋白質及高膳食纖維等益處，大家都有認識。可是在已發展國家，奇亞籽一直都被視為次要農作物，所受到的注重相比小麥、粟米、稻米等遠遠差離一大段。

這次美國研究人員為了更深入了解這款種子，就將奇亞籽基因進行了分析，以及給提供這款超級食物的營養素與健康益處提供了一個藍圖。

研究結果發現：

● 奇亞籽含有29個基因，負責製造多元不飽和脂肪；就是這些多元不飽和脂肪，改善心血管疾病健康以及有防癌功效。

● 奇亞籽獨特遇水發脹凝膠的特性，來自93個基因組別

● 奇亞籽有超過2,700個基因，製作獨特的蛋白質及活性勝肽。活性勝肽，屬獨立氨基酸的短鏈；當身體吸收及代謝後，就是提供健康益處，特別與降低血壓及二型糖尿病風險扯上關係。

研究人員希望藉着對奇亞籽的基因有更深認識，可以對種植此植物有更多的資源，或可在美國本土開始大量種植，而不需要過分倚賴南美洲國家供應鏈。

香港常見的四款奇亞籽產品

1. 奇亞籽種子

今時今日，各款超市及健康食品店，都會有奇亞籽種子售賣的。一般有黑色及白色。







2. 奇亞籽果仁醬





3. 奇亞籽麵包





4. 奇亞籽麵條