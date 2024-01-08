現今近70萬港人有高醣問題，年過65歲長者更佔高達20%。根據最新統計，六分之一的港人正處於高醣前期，若不予理會可演化為高醣問題。醣份水平長期過高或波幅過大，易致血管受損彈性下降，因此有心血管問題人士比常人高兩倍高醣風險。定期檢查身體指數，留意有否出現高醣症狀，並配合飲食及改善生活習慣，補充天然降醣營養素，可預防醣份水平惡化，逆轉高醣前期。



年長肥胖人士 增加「高醣」風險

高醣水平的風險因素

不良飲食習慣（主要）

過量澱粉質

過量醣份

高熱量及高脂肪

年齡增長

缺乏運動

心血管問題

家族病史



1 分鐘高醣問題自測^

如您在 1 個月内頻繁出現以下症狀，得分超過 15 分，便需加倍留意醣份水平。

^以上測試僅供參考，並不用作診斷任何疾病，如有疑問，請諮詢專業醫護人員意見。

控醣因子 控制醣份水平的關鍵

控醣因子運送醣份到肌肉和肝臟細胞進行代謝及儲存，助人體調節醣份水平。如身體缺乏控醣因子或細胞對控醣因子敏感度下降，產生抗阻，導致大量醣份不能進入細胞，在血液停留，醣份水平升高。

簡單三步曲 控制指數上升

第一步：減少進食醣份及高升醣食物

減少醣份攝取直接穩定身體醣份水平。控制每餐進食量，選擇少甜，減少進食高升醣指數食物。升幅指數愈高代表進食後醣份水平升高速度愈快。纖維能有效減慢醣份消化吸收，含較多纖維的原型食物常有較低升幅指數，更能有效控制餐後醣份水平上升。

常見食物升幅指數一覽：

高醣水平人士易感飢餓，難以控制飲食。富含纖維的白腎豆助延緩胃排空時間，增加飽足感，減少進食分量及醣份攝取，輕鬆控制飲食。

第二步：抑制澱粉及醣份消化吸收

天然草本成分─五層龍和桑葉，有助抑制 α-澱粉酶的活性，減少食物中澱粉質及醣份被消化並吸收到血液中，達到阻隔醣份吸收之效。服用桑葉 30 分鐘後，有助減慢餐後指數上升，上升幅度更低，其醣份水平可望低21%。

第三步：提升控醣因子的敏感度

桑葉和五層龍提升控醣因子敏感度，幫助血液中醣份子進入細胞進行代謝和儲存，令醣份更易被細胞吸收，從而減低醣份水平，或有助於穩定血糖。

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以上文章由《日本命力》專業營養師黃子泰 Terry Wong 撰寫。

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