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08/01/2024

小寒 ︳ 寒冷天氣注意頭頸保暖！食用溫熱食物反上火？出現甚麼徵兆為過度進補？中醫教煲一湯水暖身

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　　1月7日踏入二十四節氣的小寒時分，早前短暫回暖的天氣將再次回落，多個地區清晨低見14°C，打鼓嶺低至13°C。一股東北季候風將於下周初至中期影響本港氣溫，1月8日市區平均氣溫將回落至最低14°C至18°C。流感高峰期即將殺到，註冊中醫師張玉珊接受訪問時表示，此時天氣寒冷易誘外感、痛症及過敏等症狀，因此需要注意保暖；飲食方面，建議想禦寒進補前，亦要注意自身體受補程度，否則進補過度恐誘上火不適。

 

冬日需注意頭頸保暖

 

　　張醫師表示，小寒節氣容易因寒冷誘發外感、痛症、尿頻、頭痛、濕疹、鼻敏感等問題，因此日常生活應注意保暖，尤其頭部為諸陽之會，因此頭、頸保暖都十分重要，建議出門時可配帶帽和頸巾。

 

　　此外，冬日氣候寒冷，不少人認為多食用溫熱食物，便可抵禦寒冬，惟每個人體質各有不同，需注意自身受補程度，假如出現喉嚨痛、生口瘡、睡眠轉差、口乾、便秘等上火情況，則說明過度進補，需要調節食用溫熱食物的量及頻率。

 

小寒時節12大養生食材

 

　　不少食物對於冬日禦寒皆有裨益，張醫師建議平日怕凍、體質虛弱人士，可適量服用人參、紅參、巴戟、杜仲、鹿茸、雞、羊肉、蛇羹等較為溫補的食物；一般市民則可多服用以下12種食材，可有助補腎、溫胃養血：

 

補腎：栗子、花生、黑豆、芝麻、粟米

溫胃養血：雞蛋、棗類、魚、糯米、生薑、胡椒、咖哩

 

胡椒豬肚雞湯

 

　　張醫師又推介以下一款湯水，適合於小寒節氣前後飲用，每周可飲1次，但要注意感冒及熱氣人士不宜服用：

 

材料：豬肚 1個、雞肉／烏雞肉 200克、花生 300克、無花果 8粒、生薑 2片、胡椒 適量、食鹽 適量

 

做法：

 

　　1. 豬肚、雞先洗淨汆水；

 

　　2. 其他材料洗淨後，以2.5L水煮沸後轉細火；

 

　　3. 煮60至90分鐘，成3至4碗；

 

　　4. 加入鹽調味即可。

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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