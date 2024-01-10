10/01/2024
急症室擬研究加價？李家超：檢視如何適當分流防濫用！上次加價係幾時、收費幾多？
現時公立醫院急症室每次180元收費，過去7年無加價，有報道指政府研究加價打擊濫用。李家超1月9日見記者時表示，急症室收費主要考慮有否適如其份處理急症，現時急症室將求診者分5類處理，最急切是第一類，第五類最不急切，應將急症室資助善用於最急切人士，而過往使用情況亦可見，部分人士其實毋須使用急症，認同要檢視急症室服務如何適當地配合分流制度，故會整體檢討如何防止急症服務被濫用，令急症服務優化。
急症室上次加價是在2017年6月，服務收費將由100元加至180元，普通科門診收費則由45元微調至50元，以鼓勵病情並非最危急的急症室病人轉往輪候門診服務。
轉載自: 晴報
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