談到健康,我們的概念通常圍繞著一些大方向,例如:有沒有三高、糖尿或痛風等慢性疾病?睡眠質素如何?行動力如何?等等。這些都是重要指標,應繼續留意兼保持良好狀態。但有一個很微小的地方原來非常重要,卻很多人忽略。那是甚麼呢?

就是「手握力」!有沒有發現,有些人隨著年紀漸長,扭毛巾、開瓶蓋、扭軚盤、扭螺絲、甚至刷牙會開始比前困難或手腕容易痠痛?若有這個情況,那就是顯示手握力減弱了。手握力是肌力變差的一個指標。

(圖片來源:Envato)

近十年有大量硏究是關於手握力的,它們都發現手握力可以反映和預測身體狀況。例如以下的研究:

1. 歐洲的 Grøntved, A. & Hu, F. (2017).“Walking pace and handgrip strength:simple measures of fitness and mortality risk?” European Heart Journal, 38(43) : 3241–3243;

2. 台灣的 Hsu et al.(2023). “Handgrip strength is associated with mortality in community-dwelling older adults: the Yilan cohort study, Taiwan. BMC Public Health, 8:23(1);

3. 南韓的 Kim, G.R. et al.(2019). “Impact of handgrip strength on cardiovascular, cancer and all-cause mortality in the Korean longitudinal study of ageing”. BMJ Open, May 9:9(5):e027019. doi:10.1136. 全都發現手握力越弱,患心臟病問題、癌症、短壽的機率就越高。

為甚麼看似簡單的手握力,會藴藏著我們身體那麼重要的訊息呢?上兩星期我們都談到肌少症,其實肌肉流失是一個過程,肌肉不會翌日一睡醒就突然消失。當肌肉消失之前,先出現的是力弱症,即肌肉的力量先變弱。其實肌少症有以下三部曲:

1. 第一步是力弱症(Dynapenia):肌肉量仍然正常,但肌肉的力量和功能已開始減少

2. 第二部曲是肌少症(Sarcopenia):不單止肌肉力量和功能已經變弱,連肌肉量也開始減少,所以容易失平衡和跌倒

3. 最後一步就是失能(Disability):失去活動能力。

而手握力屬於第一步,手握力減退,已是力弱症的一個表徵。

要健康,就要從第一步入手,保持自己的肌肉力量和功能。手握力是很多人忽略的一環,但其實非常重要。2020年1月的Archives of Gerontology and Geriatrics期刊中,刊登了新加坡的一項關於60歲的研究:當參與研究的人士接受手握力訓練之後,手握力值每增大一公斤時,死亡風險就會降低13%!

要練手握力:

1. 可買一對小啞鈴(女性可先由0.5/1/2磅開始,男性可先由2磅開始),手握小啞鈴,掌心向下,前後手臂不動,只用腕力捲起小啞鈴上下郁動30下,然後反手,掌心向上,用腕力把手向上捲起再向下放,亦是30下,正手反手各30下為一組,每日3組。

2. 用多條橡筋套在五隻手指的第二節關節上、形成阻力,手部發力將橡皮筋撐大,停頓5秒,把手指收回,左右手各自做30下,每日3組。

3. 在坊間買一個握力器,手部力量發力,收緊5秒再慢慢回放,重複動作。

勤練手握力,便可名符其實地做到「手到病除」!