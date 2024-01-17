接種流感疫苗是預防感染的有效方法，但有醫生指出，本港疫苗接種率仍然不足，呼籲公眾及早接種。現時市面上有三款流感疫苗選擇，包括：滅活流感疫苗、重組流感疫苗及減活流感疫苗，三款均為有效的疫苗，前者兩款為針劑，減活流感疫苗則為噴鼻接種。有家長早前參與免費噴鼻式流感疫苗接種計劃，指出小朋友在接種過程中可能會「扭計」，故選擇噴鼻式流感疫苗。

呼吸系統科專科醫生曹忠豪醫生指出，一般流感基線水平為9.21%。截至2024年1月10日，流感陽性為11.77%，即已超越基線水平，其中甲型（H3）流感流行病毒株佔整體病例近八成。他續指出，雖然兒童的接種率較過去兩年有所增加，但流感構成的威脅不容忽視。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷醫生指出，健康人士患上季節性流感後，只有少部份人能夠自行痊癒。患者可以在病發前約一天至病發後五至七天內感染他人；其中高危一族，包括幼兒或免疫功能嚴重受損人士的傳染期甚至會更長。

三款疫苗接種方法不同

市面上有三款流感疫苗選擇，包括：滅活流感疫苗、重組流感疫苗及減活流感疫苗。曾醫生解釋，三款成份不同，滅活流感疫苗含有已滅活病毒，重組流感疫苗含有利用基因重組技術製造的血球凝集素。至於減活流感疫苗含有已弱化病毒，並透過噴鼻接種，模仿經鼻子感染的自然過程。因此，有可能使身體誘發更強和更持久的免疫保護。

三款都是有效的疫苗，適用人士有一些不同。曾醫生指，滅活流感疫苗及重組流感疫苗是透過肌肉注射，分別適用於6個月以上及18歲或以上的人士。至於減活流感疫苗是透過噴鼻接種， 適用年齡為2至49歲。

噴鼻式流感疫苗 不會因流鼻水而失去預防作用

坊間對噴鼻式流感疫苗存有不少迷思，例如：需要用力「索」、打噴嚏或流鼻水會令流感疫苗 成份流走等等，曾醫生提醒，噴鼻式流感疫苗毋須過度用力吸入，因疫苗在醫護人員協助下， 噴入鼻腔時已進入體內發揮功效。而且噴鼻式流感疫苗在噴入鼻腔一刻已經有效，故不會因鼻水或噴嚏而失效。他續指，噴鼻式流感疫苗可以無痛的方式，幫助加速接種過程，並在鼻腔建 立第一道防線，能有望提高學童接種率。

為了提升流感疫苗接種率，疫苗學堂，香港惠澤長者基金及蘇浙滬醫療中心早前捐出120支噴 鼻式流感疫苗予香港聖約翰救傷隊各級人員、退休人員及其家屬；以及年齡介乎2至12歲幼稚 園及小學學童接種。香港惠澤長者基金主席、疫苗學堂召集人麥肇敬醫生指出，單憑社區組織的力量，不足以應付需求。要有效提升大眾對流感疫苗接種的認識，需要多方配合。麥醫生呼籲當局加強推廣流感疫苗接種，並建議將噴鼻式擴展至小學適用。