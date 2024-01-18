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18/01/2024

葡萄有助保護私處健康兼養顏！不同顏色各有營養！食提子可補血？每日吃多少？一病患者需控制分量

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Text: 郭子豐

　　不少人愛吃提子，味道香甜又清爽。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁中指出，提子擁有豐富營養素，對身體有益，例如能保護私處健康、抗發炎、養顏美容等，而不同顏色的提子有各自出眾的營養素；為此，她為大家拆解提子營養及好處。

 

拆解提子營養及好處

 

　　高敏敏為大家拆解不同顏色的提子之營養及其各自好處：

 

黑提子
熱量：63 Kcal
碳水化合物：16.4 g
膳食纖維：0.8 g
維他命A：15 I.U.
維他命B：10.07 mg
維他命C：2.6 mg
鉀：213 mg
（每100 g計算）

紫提子
熱量：80 Kcal
碳水化合物：21.9 g
膳食纖維：0.7 g
維他命A：24 I.U.
維他命B1：0.05 mg
維他命C：3.8 mg
鉀：228 mg
（每100 g計算）

紅提子
熱量：61 Kcal
碳水化合物：16.3 g
膳食纖維：0.8 g
維他命A：01.U.
維他命B1：0.04 mg
維他命C：1.6 mg
鉀：214 mg
（每100 g計算）

青提子
熱量：87 Kcal
碳水化合物：22.7 g
膳食纖維：0.8 g
維他命A：91.U.
維他命B1：0.06 mg
維他命C：5.3 mg
鉀：264 mg
（每100 g計算）

 

資料來源：高敏敏 營養師

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

 

黑提子：富含維他命B群，補充活力和免疫力
紫提子：有助增強晚間視力、保持皮膚健康
紅提子：熱量最低、富含花青素及多酚類，有助抗衰老
青提子：富含維他命C，有助生成膠原蛋白、抗氧化

 

資料來源：高敏敏 營養師

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

 

　　營養師補充，提子亦有以下6大好處：

 

●　保護私密處健康：提子含有白藜蘆醇、鞣花酸及前花青素，有助維護私處健康。

●　抗發炎：酚酸類及類黃酮有助清除自由基，具有良好抗發炎、抗癌效果。

●　營養豐富：其實提子的皮和籽都富含營養素，建議連皮帶籽一起吃，有助攝取更多營養。

●　養顏美容：維他命C含量高，有助肌膚美白保濕、促進膠原蛋白合成。

●　降血壓：提子屬於高鉀水果，有助穩定血壓，但腎臟病患者要注意攝取量。

●　恢復體力：提子屬於中高升糖水果，含有大量葡萄糖有助快速恢復能量，推薦運動後想加速補充體力的人選擇食提子，但控糖者及糖尿病友則不適合多吃。

 

每天可吃45粒提子

 

　　高敏敏表示，所謂「一份水果」等於15粒提子，而一般人每天可吃2至3份水果，換言之一般人可以每天吃30至45粒提子，然而由於提子屬於中升糖指數水果，故糖尿病患者必須控制攝取量。

 

　　針對坊間有指「食提子補血」，她表示，每100克提子只有0.8毫克的鐵質，而呈現的紅紫色主要來自於「植物色素花青素」；她續指，大家如果想補充鐵質，建議進食鴨血、豬肝、紅莧菜等含鐵量高的食物，再搭配提子的維他命C以助鐵質吸收。

 

　　她又提醒，要進食前才清洗提子，因為提子經過沖洗後就容易腐壞、營養流失，建議可以先用清水沖洗果實，再連梗剪下，再浸泡流動水約10分鐘就可以食用，同時強調不要吐掉提子皮，因為抗氧化營養主要集中在提子皮和籽。

 

內容獲「高敏敏 營養師」授權刊登。

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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