過時過節，美食當前難免會出現飲食失控，更甚者「望一望」美食也會肥上了不少，要在過年的日子也能想要控制體重，年前、年中、年後都可以注意些小細節，做得愈多，愈有助控制體重。

快速減肥方法1︰多喝水

充足的水份對健康與減肥來說都是十分重要的，多喝水可以自然地抑制食慾，進而減少攝取過多的熱量；此外還能預防便秘、提升新陳代謝，亦為進行運動訓練作好準備。

快速減肥方法2︰規律運動

維持良好運動習慣對保持身體健康是不容置疑的，每天運動至少 30 分鐘中低至中強度的運動，或可採取分三至四段方式的累積心肺功能運動量，效果與一次做完是一樣的；不過，每次至少要連續10分鐘。例如每天應至少運動 30 分鐘，可以拆分為 2 次 15 分鐘，或 3 次 10 分鐘完成。

例如走路或踏腳踏車 30 分鐘，可消耗約100卡路里的熱量，上午或下午各做 15分鐘心肺功能運動操，同樣也可消耗100卡路里熱量；此外，能走樓梯就不要坐電梯，可以增加不少日常的活動量。

核心肌肉訓練一個最有效改善體型的運動，其原則是刺激腰、腹、背肌發力，令軀幹處於挺直及有利其他動作的姿勢。

其中一個最易的運動和改善盤骨前傾的運動也十分相似，只是這個運動改調屈膝屆乎於45-60之間，後腰要頂著牆壁（上圖）並加上一些重物便能令上下肢一同發力，很多客人試過也會感到自己的腰腹力量是如何不濟。