脊柱與督脈關係密切，是人體最為精密的重要結構之一。督脈，行於背中脊椎部位，它是諸陽經脈的總綱，統率全身的陽氣，為腎中精氣的通路，督脈通則百脈通，督脈瘀阻則百病叢生。督脈的督，有督導、監管、統領的意思。

十二經脈中，六條行走背部的陽經包括：手陽明大腸經、手少陽三焦經、手太陽小腸經、足陽明胃經、足少陽膽經和足太陽膀胱經，都與督脈有著緊密聯繫。督脈被稱為“陽脈之海”，具有調節、管理全身陽經經氣的作用。

從中醫的角度講，脊椎二側的膀胱經是我們人體最重要的排毒通道，西醫的視角重點放在脊椎附帶著豐富的中樞神經叢，影響著人體的活動能力。如果脊椎變形就會影響到很多生理功能；如能及早發現脊椎病變，可以及時調理診治，疏通經絡，管理好脊椎的知覺神經，就是調理好身體的健康。

督脈走行的區域與脊柱重疊，涉及脊柱的椎體、椎間關節、椎間盤、脊髓、椎間韌帶、棘上韌帶、棘間韌帶、豎脊肌等組織，因此脊柱疾病和督脈所生的疾病也有重疊，同時對五臟六腑、五官七竅以至皮肉筋骨的生理和病理狀態，起著極為重要的調控作用。

脊柱與身體健康息息相關，如果脊柱出現病變，不僅破壞我們的健康，更會縮短我們的壽命，可以説是人體的第二生命線。

圖：人體督脈圖

背部經絡

人體背部有6條經絡，包括手陽明大腸經、手太陽小腸經、手少陽三焦經、足陽明胃經、足少陽膽經和足太陽膀胱經，緊密連及督脈。一般中醫調理，可通過刮痧、推拿、針灸等方式舒活筋絡，促進身體健康。

背部這6條經絡含有諸多腧穴，而腧穴是臟腑、經絡之氣輸注於體表的特殊部位，也是疾病的反應點和針灸等治法的刺激點，是調理身體的重點。

脊椎致病原因

雖然督脈是總管人體一身陽氣的總督，匯聚了全身陽氣，督脈自身卻又是最容易受到瘀阻，因為督脈上有2大寒氣的進氣口：大椎穴、命門穴。

另外中醫把脊椎上督脈的三個依附處，又最容易瘀阻的地方，分別列為“風寒關”（頸椎1-3節）、 “寒冷關”（胸椎5-8節）、及“氣血關”（腰椎3-5節）。保持督脈上這三個部位暢通、溫暖，能提振一身陽氣，對健康調理非常有效。

1、頸椎疾病

與頸椎相關連的疾病有：中風、頭疼、頭暈、失眠、記憶力衰退、肩頸酸痛、上肢酸麻無力、冰涼等。

如果上頸椎有問題，頸椎錯位會引起椎動脈壓迫，導致腦部供血不足，使腦部缺氧。從而引起頭暈、頭疼、失眠等症狀。

腦供血不足很容易引起中風，很多人認為人老了功能退化所以記憶力衰退，其實是跟頸椎病有關。

下頸椎跟上胸椎的一段，管到支氣管，這一段有問題的人，很容易引起支氣管炎、感冒。

頸椎上面是頸叢神經，下面是臂叢神經，它管到肩膀、手肘、手臂和手指，一旦下頸椎有問題，會引起比如肩周炎、五十肩等。

2、胸椎疾病

與頸椎相關連的疾病有：胸悶氣短、易受風寒、疲倦乏力、消化不良、血糖控制不良等。

胸椎神經沿著我們的肋肩到前胸，管到心、肺、肝、胃、膽囊和胰臟等，重要的臟器都在胸椎這個部分。

下胸椎的神經管到胰臟，下胸椎神經受到壓迫，胰臟功能不好，就會造成胰島素的分泌不良，也容易造成血糖控制不良。

3、腰椎疾病

與腰椎相關連的疾病有：癱瘓、腰酸背痛、腰肌勞損、痛經、子宮肌餾、卵巢囊腫、不孕不育、腰椎間盤突出、更年期綜合症、內分泌失調等。

女士們尤為注意，腰椎的下腰椎的自律神經，能夠管到子宮、卵巢、膀胱和肛門，當腰椎有問題，很容易引起年輕女性痛經。

調理督脈

中醫認為督脈有總督全身陽氣的作用，若邪犯督脈，則角弓反張，項背強直，牙關緊閉，頭痛，四肢抽搐，甚則神志昏迷，發熱，苔白或黃，脈弦或數。很多中醫師治病時在督脈上艾灸，意在激發出人體自身的陽氣，把溫熱通過複雜有序的經絡系統層層傳遞到全身，提升身體的自然正氣，達到調理和祛病的效果。

脊椎經絡相關的診斷與治療

瞭解到脊椎與經絡的關係，便可以有效用於脊椎病的診斷和治療。通過經絡病徵判斷可能存在的某節脊椎病變；反過來也同時通過脊椎的病變，診斷出可能存在於某經絡或臟腑的隱疾和病患。利用中醫診治方式，如針灸相關的經絡穴位來達到某椎節的鎮痛、消腫和活血化瘀作用。具體來説，通過相關椎節的病徵，來根本治療相關連的經絡或臟腑疾病。