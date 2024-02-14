現年90歲的方任利莎，因曾於80、90年代在電視節目上教煮餸，而享負盛名。人稱方太的她，在外人看來似乎由入行開始，事業便已經一帆風順；不過作為5孩之母的她坦言，風光背後其實有不少不為人道的付出，如長時間晚晚工作至凌晨2時；為了返工，更忍痛讓抱恙的孩子獨自求醫。幾十年後驀然回首，兒女們已經長大成人，已卸下經濟包袱的方太接受訪問時，表示因年輕時的種種身不由己，使現在的她更享受無約束的生活；她又強調自己未有言休，只是會慎選喜愛的工作，又分享自己獨有一套的養生之道。而在新年伊始，方太亦向各位讀者拜年，祝大家新年快樂、萬事勝意及心想事成。

為改善子女生活貿然求職

方太早年因為於電視上教煮餸而走紅，但在此之前，她的身份其實只是一位育有5名孩子的母親。方太指當時那年代並不流行事業女性，許多女性一旦生了小朋友後，都只能做全職媽媽。不過，小時候喪母，加上由上海走難來港的經歷，造就了她不服輸的性格。因此，希望改善子女生活的她當於街上見到家政中心招聘導師的廣告時，當下便膽粗粗應徵，從此開啟了她的事業生涯。

她指做烹飪導師不久，便需與其他同事一樣，輪流作公司代表上電視節目，作烹飪直播。作為新手，她第一次上電視節目時出現不少「蝦碌」事；當時一件事，更幾乎令她以為事業會因此斷送。她回憶當時情況時，仍猶有餘悸：

「那年代是用石油氣，我記得上電視節目前明明可以『撻著火』，誰不知原來已經是最後一口火，當正式煮時才發現『撻不著火』，那剎那非常尷尬！」

因為仍在「直播中」，方太當下只可立即整頓心情，硬著頭皮向鏡頭觀眾表示今日是自己第一次上電視，希望可多多體諒；又交代之後接下來的10分鐘，以口述形式代替現場示範，講解烹飪過程。她指回到公司後被主管臭罵一頓，但慶幸的是，翌日報紙報道卻對其臨時應對甚為讚賞，令她反因禍得福，其後更越來越受家庭主婦觀眾歡迎。

事業家庭難平衡

隨著事業越來越火紅，方太接洽的工作範疇亦越來越廣泛，除了幾乎每天為電視台烹飪錄製節目外，亦為多本雜誌寫飲食專欄，並出書寫著作。她指那時很長時期是「朝七晚二」，每天朝早7時便起床為工作做準備，往往忙完停下來時，已是凌晨2時。忙碌的工作雖然令她收入大增，不過她亦不得不承認，當中代價莫過於親子相處時光大減，慶幸5名子女對母親十分體諒。

她指5名子女其實都明白那時生活是十分不容易，因此當她告知自己要開始返工時，他們並沒有異議，反而一致地以行動支持母親外出工作。較年長的子女會幫忙負擔家務；最年幼的、當時仍只是小學生的幼女，亦請纓表示要自己上學，毋須母親再管接送，

「我曾偷偷背後跟著她（幼女）返學，但她很快便發現，問我為何不信任她！我知道其實她希望我放心專心工作！」

作為母親，她亦難忘多年前因為工作，令她只能忍痛讓生病中的愛女自己往醫院求醫。她指當時幼女突然盲腸炎，雖然十分擔心，但礙於不想工作有所耽誤、失信於人，令她不得不抱歉地向女兒說道：

「媽媽要返工，所以我可以截的士把你送到醫院，不可以陪你！」

育兒觀：不盲目溺愛

出身大家庭，年幼已喪母的方太指童年經歷令她非常了解自力更生的重要性，因此她自小已教導子女們必須獨立及處事負責任，從不會盲目溺愛，

「愛最重要就是教導子女們長大！你可否擔保你這輩子均可以長伴子女左右？如果你是錫仔女，你要自小訓練他們獨立。」

對於現代流行的「買樓畀仔」的文化，她亦坦言不太認同，認為這會助長子女們對自己的倚賴。她寄予時下父母：

「要放手讓子女們有歷練，才可使他們有一個屬於自己的人生，要對子女們有信心！」

養生之道有3大原則

訪問當日，現年90歲的方太行動雖然不能像年青時般快速，但面對記者的種種提問，她思路仍是相當清晰，對許多事仍可侃侃而談，可謂相當精靈。問及她的身體狀況，她指自己雖然有糖尿病，但不會太影響生活，只需要定是服藥及節制飲食便可，

「不可食糖份過高的食物，澱粉質亦不可吃太多！」

至於養生之道，她則指十分簡單，自己只是遵守3大準則，包括「心情開朗、不要做壞事及事無不可對人言」。平日飲食習慣以新鮮食材為主，她指自己閒來亦會行街市，親選食材。有些熱情的檔主認到她時，曾示意她不用付款；但對於這些盛情，方太指自己會一律婉拒，理由是覺得有違自己的做人原則。

她又強調許多人以為她少有於電視上亮相，便誤以為她退休。她澄清自己至今仍在工作，只是不再像以往般「有約在身」，因此工作較以往彈性得多，

「我現在沒有與任何人簽約，但有人找我做事，我覺得合適的喜歡的，我就接來做，所以不可以形容我現在是退休。」