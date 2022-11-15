15/11/2022
8個動作、15分鐘！HIIT爆汗燒脂瘦身訓練，比慢跑更有效！持之以恆快速瘦一圈
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夏天來到，想快速達到減脂增肌的瘦身效果，HIIT高強度間歇訓練是一個很好的選擇。隨著高強度運動練習，有助燃燒卡路里之餘，也可增強心肺能力及代謝能力，對整體健康及瘦身進程都有很大的幫助。今集Gym Come True就有教練Jack為大家示範一套HIIT訓練，動起來，以最佳狀態迎接夏日！
今次HIIT循環訓練共有8個動作，每個動作會進行一分鐘的訓練，然後有30秒的休息時間，即是整個訓練不需15分鐘就能完成！大家想加強訓練的話，也可以每次重複三個循環訓練，包保能高效燒脂爆汗！
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