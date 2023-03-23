Netflix電影《我是千尋》上月上映後反應不俗，飾演主角千尋的有村架純更是首次突破平日的清純形象，在戲中扮演前性工作者，叫人眼前一亮。擁有精致五官，纖細身材的有村架純曾被封為「最理想身材的日本女星」之一，不過她曾一度為角色造型增肥，被網民笑稱其包包面就像真人版「麵包超人」，其後她極速瘦身，短時間內成功撇掉5公斤，究竟有村架純有甚麼瘦身秘訣？一起來偷師吧！

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#1間斷入浴法：刺激交感神經

其實早於出道初期，有村架純已常常為瘦身問題煩惱，更曾因為使用了不健康的減肥方法，令身心都承受巨大壓力。為了健康地減肥，她便採用了「間斷入浴法」，把自己的體質調整至容易變瘦的狀態。間斷入浴法是指以間斷式來回入浴40至42度的熱水中，並重複「入浴3分鐘，起來5分鐘」這個步驟2到3次，這樣可有效刺激交感神經，促進燃燒脂肪。

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#2 沐浴後拉筋、做運動、按摩：促進身陳代謝

除了使用間斷入浴法改善體質，有村架純亦曾指自己會在沐浴後拉筋、做運動和按摩淋巴。因為這段時間進行以上活動，除了有助提高身陳代謝能力，促進瘦身，更可改善睡眠質數。有村架純更表示，持續這些習慣一段時間後，成功練成了行路也會出汗的體質！

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