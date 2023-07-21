雖然已來到21世紀，不過社會風氣依舊保守，就連女性每個月都會經歷的月事，到今時今日不少人也是難以啟齒，老是覺得尷尬！今天某些國家更會把月經當成禁忌，正值月經的女生更會被逐出家門，困在月經屋內，有不少人因此凍死或嗆死！另一邊廂，中國古時又竟然有人超級迷戀月經，相信食經血可以延年益壽、長命百歲……說到月經期間行房，我們又有甚麼要注意？原來香港在女性生理權益方面也較其他國家落後？即聽專家分享！

Readmore：



今期講催情古法、食物！藍色藥丸／龍涎香／印度神油／生蠔真係有神效？夏天做呢件事、食一種水果情趣大提升



炎炎夏日竟是性事旺季？幾多度最能誘發性慾？咩體位最啱夏天？一件家中小法寶讓早洩男生持久度Up！





Credits

Photograph／Ronald Chang, Celia Li, Ashley Tsoi

Video／Ronald Chang, Celia Li, Ashley Tsoi

Video Editing／Ashley Tsoi