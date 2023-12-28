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28/12/2023

結婚是愛情一大關口！一個想結婚一個未Ready點解決？唔想結婚等於唔愛你？大家點睇先同居後結婚？研究發現：拍拖XXX日就知對方是否結婚對象！

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

　　年尾喜事特別多，大家最近是不是經常收紅色炸彈？今集就和大家探討結婚這回事！結婚是情侶們的人生關口，如果達不到共識，最終或許會分手收場！原來在某些女生眼中，結婚是愛的表現，不結婚就等於不愛！除了怕做高齡產婦，又有甚麼原因令人想趕著結婚？結婚以外，不少人也提倡同居，曾有研究發現，9成受訪者都認為先同居後結婚有好處！那麼要拍拖多久才知對方是否合適的結婚對象？有數據！即聽專家分享！

 

 

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Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 

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