天氣反反覆覆，這幾天又再轉冷，部分地區氣溫甚至急跌至個位數，新界地區再低兩三度。看到如此低溫，未顯著轉冷心已涼了一截，只想躺在床上享受被窩帶來的溫暖。然而有時無論蓋上好幾層棉被、毛毯仍覺得不夠暖，手腳仍冰冷得令人難以入睡，怎麼辦？即學4個冬日瞓覺保暖大法，暖笠笠地入睡！

1. 必學！三文治蓋被大法

睡眠時感到寒冷，很多人都會在原有的被子上加被、加毛毯層層疊；不過加得太多又會感到厚重、翳焗，難以轉身，加太少又不夠暖……日本就有專家在節目分享「三文治蓋被法」，教大家揀啱被以及蓋被的先後次序。節目實測此方法後，發現被窩溫度前後可相差攝氏4度！

一. 在床單上鋪上毛毯，防止熱氣從背部流失；

二. 上層蓋上羽絨被，由於人體體溫散發的熱氣可讓羽絨膨脹，增加保暖效果，因此羽絨被需直接接觸皮膚；若中間隔了一層毛毯，羽絨被的保暖度就會下降；

三. 若有需要增加保暖度，可在羽絨被上方疊加一張毛毯，鎖住被子的熱能。

多數人選擇將毛毯蓋在最內層，因覺得毛絨絨的毛毯很舒服，而羽絨被的觸感較為冰涼，不太舒適；專家指若不喜歡羽絨被直接接觸皮膚，可在羽絨被外套上絨毛被套，那就可解決羽絨被帶來的煩惱。

「三文治蓋被法」：床單上鋪上毛毯，然後在身體蓋上羽絨被，有需要可再加上毛毯。

（日本節目《R的法則》截圖）

2. 著襪瞓覺都要揀啱材質！

冬天手腳易冰冷，尤其女生，時常因而難以入睡；有人建議穿上襪子保暖，有些人卻擔心過熱會使腳部流汗，反而造成濕冷，到底哪種說法才對呢？

有研究指出穿上襪子睡覺可使人更快入睡，因襪子令腳部溫暖，可促進血液循環，讓大腦更早進入睡眠週期，從而提升睡眠質素。不過襪子材質分為多類，選錯有可能愈睡愈冷！一些尼龍材質、高壓力的彈性襪，因較緊身，容易影響血液循環，使足部發麻、腫脹；同時這些化學物料不透氣，容易讓人產生腳汗，反而造成濕冷，使人愈睡愈凍。建議選擇寬鬆、材質天然柔軟的襪子，如棉、羊毛質地等，才可幫助入睡。

如果雙腳實在冰冷，即使穿上襪子後仍未回暖，不妨先為雙腳或襪子「預熱」，如以吹風機吹熱厚襪，或用熱水浸腳後再穿襪子，加強保暖效果。

3. 睡前熱水浸腳暖足

足浴是其中一個常見的暖腳方法，可以促進血液循環，紓緩疲勞，並且幫助入眠。中醫認為腳部是經絡的匯聚之處，腳部暖和就能幫助全身氣血運行暢順，因此時常提倡足浴養生。

可在臨睡前準備一盤熱水，水溫略高於體溫，以不高於50度為佳，浸腳15至20分鐘。有需要可加入藥材浸泡，如驅寒的薑片，提升保暖功效。不過，切忌飯後一小時內浸泡足浴，以免影響消化。而有皮膚病、足部有傷口、水泡、炎症等人士應避免浸泡足浴。浸完足浴後皮膚易乾燥，記住徹底擦乾水份，並用潤膚霜滋潤皮膚。

即使不是寒冷日子，平時睡前浸腳都能幫助入眠。

（《金秘書為何這樣》劇照）