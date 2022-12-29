中招有甚麼後遺症，要怎調理，今文跟你分析。

最近牛津大學研究發現新冠輕症患者，癒後可以出現腦功能退化。

輕症也會損傷大腦！新冠感染或導致腦部退行性病變

（資料來源：新浪新聞）

牛津大學研究 新冠輕症亦會引致大腦損傷

（資料來源：Yahoo 財經）

在今年1月27日，本欄也有文：新冠病康復治療，報道了日本岐阜大學研究指出，新冠患者，後遺症會有腦霧，症狀包括：失憶、思維混亂、注意力難集中，頭暈和遺忘日常詞彙等。

中文大學醫學院研究又指出，高達76%新冠患者康復後6個月內出現至少下一種症狀：疲倦、記憶力差、脫髮、焦慮、睡眠困難的俗稱「長新冠」後遺症，患者亦可能會出現腸道細菌失衡，詳見下連結：

新冠疫病康復治療

（資料來源：健康快車）

要減少或減輕這些後遺症，仁濟醫院人士有兩個方劑。

沙參玉竹百合蓮子魚尾湯

材料：沙參30克、玉竹30克、蓮子30克、百合30克、南北杏10克、紅棗5粒、大魚尾1條、瘦肉100克

功效：滋陰潤燥、健脾益胃、生津止渴。

適應證：陰虛內熱、口乾舌燥等。

做法：瘦肉汆水；魚尾洗淨將油鑊燒熱，香煎至兩面金黃，放入魚湯袋；清水浸洗淨其他材料，將所有材料放入鍋，注入適量水，煮至沸騰後轉至小火，煲約2小時，下鹽調味，即可食用。

食法：每周飲用1至2次，飲湯食渣。

（資料來源：仁濟醫院）

猴頭菇沙參玉竹淮山湯（素）

材料：猴頭菇2粒、沙參30克、玉竹30克、百合30克、紅蘿蔔1條、粟米1條、乾淮山30克、南北杏30克、蜜棗2粒

功效：健胃補虛、滋陰潤燥、抗癌益精。

適應證：脾胃虛弱、消化不良、陰虛內熱、口乾舌燥等。

做法：猴頭菇先浸至軟身，用手擠出污水，重覆清洗至淨，擠乾水份備用。沙參、玉竹、百合、淮山、南北杏同蜜棗洗淨浸水及紅蘿蔔粟米洗淨切件備用。將所有材料放入鍋，注入適量水，煮至沸騰後轉至小火，煲約2小時，下鹽調味，即可食用。

食法：每周飲用1至2次，飲湯食渣。

（資料來源：仁濟醫院）

港大中醫學院亦建議出新冠肺炎康後期調理湯水。

新冠肺炎康復期調理湯水

（（資料來源：香港大學中醫學院 香港大學中醫藥學院副教授陳建萍博士撰文））

如不幸中招，上述資料應可有用，如70歲以上老人家中招，可參考香港社區基金的確診指引。

70歲以上陽性測確診指引

（（資料來源：香港社區基金））



如果小朋友不幸中招，可以看下面繪本，教導他們怎樣在家康復。

（影片來源：《我可以在家康復》繪本）



如中招或隔離中，要服用中成藥，可參考下方的用藥指南。

（圖片來源：網絡圖片）

（資料來源：香港大學中醫藥學院陳建萍副教授）

中新冠疫的後遺症期長，不小心病後調理，後患無窮。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。