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08/08/2022

再有Häagen-Dazs雪糕出事！多2款須停售、7款未曾流出市面的雪糕要封存！邊啲口味出事？污染源頭疑是呍呢嗱原料？（附產品資料）

#歐盟 #食安中心 #甲狀腺 #夏天 #健康 #Plant'd Greek Pot #Häagen-Dazs #食物安全 #氯酸鹽 #雪糕 #雲呢拿雪糕 #環氧乙烷 #乳酪 #致癌物
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Text: Christy Yiu

　　炎炎夏日，放工回到家中，來一口冰甜點簡直是人間天堂！繼之前7款進口雪糕和甜品驗出除害劑成分後，再有Häagen-Dazs雪糕出事！食安中心早前公布，兩款由法國進口的Häagen-Dazs雪糕受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染須回收。食安中心再於6日公布，另有7款Häagen-Dazs受污染雪糕曾進口香港，但相關產品就未有在市場出售。即睇以下產品資料，check下家中雪櫃啦！

 

      食安中心分別於上周四（4日）和上周六（6日）發出食物安全警報，指兩款法國進口的Häagen-Dazs雪糕受除害劑污染須回收，另外有7款受影響產品亦曾進口本港，但未在市場出售，食安中心就指污染問題懷疑源於製作過程中使用的呍呢嗱原料！

兩款須回收的雪糕

 

1. Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕

 

（圖片來源︰Häagen-Dazs網站）



品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：（i）9.46公升及（ii）100毫升
此日期前最佳：2023年6月13日、2023年5月20日、2023年5月21日、2023年6月8日及2023年6月9日
進口商：General Mills Hong Kong Limited

 

2. Häagen-Dazs曲奇呍呢嗱雪糕

（圖片來源︰Häagen-Dazs網站）

 


品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：（i）80毫升，（ii）3 x 80毫升，（iii）100毫升，（iv）473毫升及（v）9.46公升
此日期前最佳：2023年5月22日、2023年5月23日及2023年6月21日、2023年5月17日及2023年5月29日、2023年6月11日、2023年5月29日及2023年5月30日
進口商：General Mills Hong Kong Limited

 

7款曾進口、未在市場出售的受污染產品

 


1. Häagen-Dazs呍呢嗱焦糖朱古力蛋糕雪糕

品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：9.46公升
此日期前最佳：2023年5月29日
進口商：General Mills Hong Kong Limited

2. Häagen-Dazs比利時朱古力x士多啤梨雪糕



品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：420毫升
此日期前最佳：2023年6月15日
進口商：General Mills Hong Kong Limited

 

3. Häagen-Dazs黑糖奶茶x呍呢嗱雪糕


品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：（i）420毫升及（ii）95毫升
此日期前最佳：2023年6月1日、2023年6月16日
進口商：General Mills Hong Kong Limited

 

4. Häagen-Dazs呍呢嗱x紅桑子雪糕

品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：（i）420毫升及（ii）95毫升
此日期前最佳：2023年5月26日、2023年5月22日
進口商：General Mills Hong Kong Limited


5. Häagen-Dazs呍呢嗱x香芒熱情果雪糕

品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：95毫升
此日期前最佳：2023年5月27日、2023年6月20日
進口商：General Mills Hong Kong Limited

 

6. Häagen-Dazs呍呢嗱焦糖杏仁脆皮雪糕批



品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：（i）80毫升及（ii）3 x 80毫升
此日期前最佳：2023年5月31日、2023年6月1日、2023年6月4日、2023年6月5日、2023年6月26日、2023年5月30日、2023年5月31日及2023年6月26日
進口商：General Mills Hong Kong Limited


7. Häagen-Dazs黑糖奶茶x呍呢嗱脆皮雪糕批


品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：80毫升
此日期前最佳：2023年6月4日
進口商：General Mills Hong Kong Limited

      食安中心指出，環氧乙烷則被歐盟評為人類致癌物質，如果大家有購入以上須回收的產品，可以致電進口商熱線2280 4996，查詢有關產品的回收事宜。

 

下頁重溫早前受污染的雪糕甜品產品資料

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