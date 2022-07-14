踏入夏天，日日氣溫高過30度早已是常識，每晚放工回家第一時間當然是開冷氣！但隨著冷氣愈開愈多，就愈來愈燒錢，收到電費單時真的比看著的士跳錶更緊張！究竟如何可以歎冷氣同時又慳電費？即睇以下8大貼士！

冷氣機慳電大法1：溫度愈低耗電愈多！

（圖片來源：photoAC）

夏日熱辣辣，冷氣溫度愈低當然愈好！不過其實每調低一度，就會用多大約7%至10%電！因為在調低冷氣溫度時，冷氣機會開盡「turbo」達至目標，耗電量自然隨之增加。除此之外，有研究指把室內與室外的氣溫設定至相差約4至5°C，可以預防溫差過大而導致的「冷氣病」，因此大家不防把冷氣設定在25至28°C，對身體好之餘更可以減少耗電！

冷氣機慳電大法2：日照時分關窗簾

若天氣真的太熱，不想調高冷氣溫度的話，不防在日照時分關上窗簾，減少室內熱能。到晚上開冷氣時，冷氣機就可以在較低的溫度下開始製冷，令冷氣機不用快速達至目標溫度，亦可以減少耗電量！

冷氣機慳電大法3：風扇+冷氣機雙管齊下！

很多人在開冷氣後便會把風扇關掉，其實風扇耗電量只是冷氣機的5至10%！想慳電的大家，大家不妨先把冷氣溫度調高，然後風扇和冷氣機「打孖上」降溫，涼爽之餘夠晒通風，每月更可減電費約$50至80元！

冷氣機慳電大法4：選冷氣機時留意CSPF值

消委會早前測試14款1匹的變頻式分體冷氣機，比較冷氣機製冷季節性表現系數（CSPF）。14款樣本的CSPF數值介乎5.28至7.72，最高樣本比最低樣本慳電逾3成！若以每度電$1.3元計算，假設全年開冷氣180天，每天12小時，每年所需電費由$401元至$581元不等，足足相差$180元！換言之，CSPF數值愈高就愈慳電，大家識揀啦！

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