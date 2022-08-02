雖說今年的夏天來得有點晚，六月才開始熱起來（以往四五月起，已經熱力四射得把人逼瘋了），但是這個熱力卻不遑多讓，有種快要壓垮人類的感覺。看看手機上的溫度計，台北地區顯示的是38度，體感溫度上升至43度，「這真的是人類可以生存的環境嗎？」中午太陽正好的時候，在園內散步，忍不住抬頭向太陽大聲的喊道。

看看泰國、看看新加坡、再看看越南，他們的食物（比如青木瓜沙拉、加東叻沙，和越南酸湯等）常會加入辣椒的。這麼熱的天氣，還在吃辣？不會覺得熱上加熱，不怕會上火嗎？據說，辣椒中有辣椒素，吃進肚子裡，會引發灼熱感，令身體有種感到熱或變暖的感覺，然後出現排汗、出汗的生理反應，從而調節體溫，這樣一來，就能迷惑身體，產生和外面氣溫並行的錯覺，不再覺得炎熱了。

熱䪚䪚（音「辣辣」，是廣東話，有火燙著的意思）的季節裡，熱力逼人來，令食慾減半。這個時候，不想吃飯麵，這些飽滿的食物，除了吃輕食，和辣的料理以外（不是每個人都愛吃辣的），瓜果是個好選擇。媽媽常說，夏天來了，吃瓜最好，大概是瓜類比較好保存，亦是盛產之季節，於是各種瓜類，由冬瓜、節瓜到絲瓜等，均成為夏天的枱上菜。

已經這麼㷫烚烚 （是廣東話，亦是來形容炎熱天氣的），要走進熱廚房裡，煮菜是辛苦的，何況是煲湯呢？（可能是材料不好買的原因？來了台北以後，不知道怎的，真的少了煲廣東湯喔）在外面大太陽，氣溫上升到32度的禮拜天，用冬瓜煮個便湯，一道簡單的「快滾湯」（快速滾熟的湯水），確是一個解暑的好方法。

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