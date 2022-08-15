新冠肺炎持續超過兩年，戴口罩已經成為抗疫的日常。每次購買口罩，大家都定必會考慮其過濾效能、舒適度、設計甚至顏色！消委會繼2020年的測試後，再次檢測市面上30款不同型號的一次性彩色或圖案口罩，結果發現大部分樣本在細菌過濾效率和顆粒過濾效率都達95%以上，但有多款樣本在合成血穿透測試、含菌量測試及耳帶斷裂拉力測試中的表現就未如理想。即睇詳細報告內容啦！

這次消委會測試 30 款不同顏色和圖案的一次性使用的外科口罩，分別為 21 款平面及 9 款立體口罩，每個口罩的平均售價約為$1.5 至$9.8；有28 款聲稱香港製造，餘下 2 款聲稱中國內地製造。當中 27 款聲稱符合醫用口罩材料的標準ASTM F2100 的三級要求，及 3 款標示符合二級的要求。此外，有 12 款口罩同時聲稱符合歐盟標準 EN 14683 Type IIR。

（圖片由消委會提供）

整體過濾效能︰30款口罩表現理想

說到買口罩，口罩的過濾效能就最為重要！參考 ASTM F2100-19 的要求，一級的 BFE 及PFE 須達 95%或以上，二級和三級則須達 98%或以上。在測試每款型號 5 個樣本的 BFE（細菌過濾效率）中，大部分型號的BFE平均值都高於99%，整體表現良好，當中只有「Maskology」（#27）樣本的BFE較其聲稱低，該型號的5個樣本量得的BFE只在96.7%至97.3%之間。

「Maskology」（#27）樣本的BFE較其聲稱低！

（圖片來源︰官網圖片）

至於在PFE（顆粒過濾效率）方面，全部樣本的PFE平均值都高於95%，比消委會過往的測試結果為佳！PFE平均值最高的是「救世」（#28）的99.96%，其次是「威信科技」（#22）的99.66%、「Masklab」（#14）的99.65%、「MaskOn._」（#10）的99.39%和「GoldPro」（#23）的99.28%。

PFE平均值最高的是「救世」立體口罩，達99.96%！

（圖片來源︰官網圖片）

雖然整體過濾效能理想，但是消委會就發現有19款型號，在測試的 5 個樣本中，最少有 1 個樣本量得的 PFE低於其聲稱。當中，與聲稱差距最大的是「Facewear by Mask Factory」（#9），樣本的PFE平均值只有95.30%，低於標示的≥99%；另外「Medox」（#30）的PFE平均值只得96.06%，低於標示的≥99%，更有個別樣本只量得94.48%，表現較令人失望！而「Maskology」型號於測試中量得的BFE和PFE更同時低於其聲稱。

「Facewear by Mask Factory」樣本的PFE平均值只有95.30%，低於標示的≥99%！

（圖片來源︰官網圖片）

防水力測試︰2款只獲評1分？

消委會為口罩樣本進行合成血穿透測試，主要模擬醫護人員進行醫護工序時，發生血液或體液飛濺的情況，以測試口罩峙能否提供保護。測測結果顥示，有19款型號表現優良，但是「Masklab」（#14）和「Sunlight」（#15）在最低壓力（80mmHg）測試中，仍分別有 7 個和 26 個樣本被合成血穿透，於該項目僅獲評1分。

「Masklab」（#14）於合成血穿透測試中獲1分評分。

（圖片來源︰官網圖片）

「Sunlight」（#15）於合成血穿透測試中獲1分評分。

（消委會報告截圖）

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