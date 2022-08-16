氣候變遷，已經聽到麻木了？！這個夏天，中午時分走在外頭，那股直逼五臟六腑的熱力；看看不斷的颱風天來襲，整天下著狂風暴雨的兩周，足已教你明白，甚麼叫做極端氣候。不只是香港和台灣，英國也出現了四十年來的旱季，在空拍圖看來，倫敦多處河流露出了光脫脫的河床。

夏天熱辣辣（香港常用語，有溫度很高，味道辛辣的意思），特別想吃一點越式和泰式的食物。在台北，要找到有提供越和泰式素食的餐廳不多。難得找得上，不知道，是不是沒有了魚露的關係（東南亞的食物很多時候，會用魚露為佐料），總是少了一份味道似的，不夠入味。

熱浪，是今年夏天的尋常事，不單只在亞洲地區受苦連天，就連歐美等地也深受熱浪的影響：英國中午的溫度可以高達30度；加拿大廣泛地區，苦受炎熱的天氣影響，昆蟲數量比平時多，引發人們對相關疾病的擔憂；而法國自六月起，亦無情地因為過熱的氣溫，發生了多宗異常的山火。

東南亞美食，以酸和辣為主。有說，吃辣之後，人體體溫隨之上升發燙，令身體各部位血管忍不住擴張來散熱，這樣，就達散熱消暑的作用。至於酸呢，由於天氣炎熱，流汗較多，吃酸咪咪的食物，有說能有助身體止汗，防止出汗過多而耗氣傷陰。既然好吃的泰式走肉菜不好找，那不如自己來弄一番？沒了魚露，改用泰國飲料和食物中，常用的羅望子醬，配以新鮮的辣椒，酸和辣一併來，不知道能不能清暑一下下呢？

下頁睇「泰式羅勒炒豆腐碎」點整