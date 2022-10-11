全新健康節目「CallMeDoctor」將會邀請不同的專科醫生跟大家探討一系列貼身健康課題！近年社會漸趨關注子宮頸癌，連人氣男團MIRROR的姜濤也有為HPV疫苗拍廣告！究竟是不是打了HPV疫苗就不會有癌症？男性也是否有需要接種？打疫苗有年齡上限嗎？今集Call Me Doctor再次請來婦產科醫生譚靜婷醫生以及家庭醫生汪洋醫生跟大家拆解！

**以上內容屬主持及嘉賓個人意見，只作公眾健康教育用途。如對身體狀況有疑問，請諮詢醫生或專業醫護人員。