中風是全球第二大致命疾病，港大醫學院研究顯示，本港過去20年間，中風患者有年輕化趨勢，18至55歲發病率及入院人數飈升逾30%。經分析發現，20至60%患者入院後始發現患有高血壓、高血脂及糖尿病。研究人員促市民實行低鈉、低脂、低糖飲食習慣，減低血管風險。

港大醫學院團隊指，高鈉飲食可直接影響血壓及增加中風風險。

港大醫學院中風研究組的研究團隊，透過醫管局臨床數據分析及呈報系統，追蹤2001至2021年間香港中風發病率的走勢，發現18至55歲年輕中風患者的粗發病率，由2001年每10萬人便有39.1人，飈升至2011年及2021年分別有48.3及55.7人；而過去20年，每年因中風而入住公院的患者，約維持在1.35萬至1.4萬人，但當中年輕中風患者數目，則由2001年的1,531人，升至2021年的2,028人，上升32%。

18至55歲患者 發病及入院齊升

團隊為了解患病的風險因素，亦分析2019年9月至2022年8月，431名18至55歲到瑪麗醫院及律敦治醫院求醫的年輕中風患者，發現其中53%患高血壓、44%患高血脂、26%曾吸煙、19%患者肥胖、17%患糖尿病；而患高血壓、高血脂及糖尿病的患者中，分別有33%、64%及23%在中風入院時始被診斷。

另一項研究針對284名介乎40至65歲、身體狀況良好的市民，進行24小時血壓監察後，發現約40%人被診斷患上高血壓；男性及女性參加者每日平均鈉攝取量更分別達14克及13克，為世衞每日建議攝取量的2.8及2.6倍。

港大醫學院中風研究組主任劉巨基表示，研究發現港人從膳食中攝取很多鈉，而高鈉飲食可直接影響血壓及增加中風風險；有研究顯示，上壓每上升20mmHg或下壓每上升10mmHg，中風風險便會增加30%至50%，建議市民實行低鈉、低脂、低糖飲食、以及恒常運動及戒煙。

每延誤治療1分鐘 190萬神經細胞受損

研究團隊提醒，中風患者一旦延遲醫治後果嚴重，平均每延誤1分鐘，估計會有多達190萬神經細胞受損。因此，如患者能及早就醫，醫護人員可安排作溶血治療或導管取栓，以打通被血塊堵塞的血管，增加康復機會。