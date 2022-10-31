提到本港常見癌症，除了肺癌、大腸癌、肝癌，你又知多少？香港癌症資料統計中心近日就公布了最新的「2020年香港癌症統計」數據結果，當中發現本港癌症新增個案數字為20年內首度下跌！報告同時公開了本港最新10大常見癌症、以及不同年齡組別最容易患上的癌症等，即睇詳細結果！

香港癌症資料統計中心指，2020年本港癌症新增個案為34,179 宗，與往年相比，個案減少2.6%，為近20年以來首度下跌！而新增的癌症個案當中，中心發現女性患上癌症數字首度超越男性，比例為每 100名男性有105名女性！

（圖片來源：unsplash）

那麼兩性的常見癌症又是哪些？結果顯示，男性方面，頭5位癌症依次序為：肺癌 （19.5%）、大腸癌（17.4%）、前列腺癌（13.9%）、肝癌（7.5%）和胃癌（4.3%）。而女性方面，則依次為乳腺癌（28.4%）、大腸癌（12.5%）、肺癌（12.4%）、子宮體癌（6.8%）和甲狀腺癌（4.4%）。

2020年香港十大常見癌症：

1. 肺癌

2. 大腸癌

3. 乳腺癌

4. 前列線癌

5. 肝癌

6. 胃癌

7. 子宮體癌

8. 非霍奇金淋巴癌

9. 皮膚癌（非黑色素瘤）

10. 甲狀線癌

（醫管局網站截圖）

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