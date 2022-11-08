視力突然出現波浪形「狗牙」、閃光或有盲點，小心或是眼型偏頭痛發作。有眼科專科醫生指，偏頭痛發作時會致血管收縮，部分人的視神經會同時受影響，導致短暫喪失視力。

雖然症狀一般僅持續10多分鐘至半小時，經休息後多會消失，惟若長期發作，眼部血管或因供血變差，導致視神經萎縮而演變為青光眼，不可掉以輕心。

眼科專科醫生湯文傑

眼型偏頭痛是偏頭痛分支之一。眼科專科醫生湯文傑指，偏頭痛會引致血管收縮，部分人的視神經會同步受影響，導致影像無法傳送，短暫出現視力喪失、或雪花、閃光、波浪形「狗牙」等干擾，「有患者視物時會見到盲點，且會逐漸擴大。」

徵狀休息後消失

眼型偏頭痛易與其他眼病混淆，但前者一般在休息後，問題便會消失。

湯指，眼型偏頭痛發作多持續10多分鐘至半小時，一般在休息後，問題便會消失，「但部分人發作頻密，臨床上見過1月內發作2、3次，若在駕駛時發生，十分危險。」醫學界對發病機制暫未有定論，但根據臨床觀察，有家族病史、免疫系統病、中年女士較多，「有人在感到壓力時便會發作，亦有人在聞到味精、咖啡因食物、朱古力、芝士便出事。」

湯續指，眼型偏頭痛與其他眼病最大區別在於發作範圍和持續時間。如飛蚊症患者因玻璃體退化，視網膜隨年齡增長收緊，故望天時會看到阿米巴蟲狀異物，更甚會出現閃光，「多數僅閃一閃，只持續數秒，在黑暗環境中較明顯。」而視網膜脫落患者多數從眼側開始發生，致視物範圍不斷收縮。

患者李小姐家族有遺傳性深近視，她本身亦有750度近視，自小已受飛蚊症困擾，某天長時間工作後突感異常疲累和頭痛，隨後視物現「狗牙」及彩光，持續逾15分鐘，「以為甩咗視網膜」。幸諮詢醫生後，休息約10多分鐘後異狀已消失。

湯提醒，若發作頻密且伴隨強烈頭痛，應再轉介至腦神經科醫生跟進，以抗收縮血管藥、血壓藥或抗癲癇藥進行控制，「若僅是眼部問題，亦可滴眼藥水減少發作。」至於一般患者，則建議他們要避開壓力源和會引致發作的食物，以減少發病次數。

長期發作 視神經恐萎縮

另外，若長期出現眼型偏頭痛，或增加患青光眼風險。湯補充︰「青光眼一般因眼球壓力大導致，眼型偏頭痛患者因發作時血管收縮影響眼部供血，若長期持續，視神經便會因供血不足萎縮，出現『正常眼壓型青光眼』。」