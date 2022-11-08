自十月開始，氣象局多次提醒，因為東北季候風，因為颱風的影響，某個周末、某個星期，氣溫會轉冷。但是，等呀等，再等呀等，來到十一月，十一月的第二周，期待著那可以穿毛衣的秋冬天還未到來。「究竟現在19、20度，已經是算是冷了嗎？」

秋去冬來，傳統上「立冬」到來，即宣告秋天離我們而去（蛤？！秋天這樣無聲無色走了？！），冬天正式的來臨。看看未來10天的氣象預報，氣溫徘徊20度以上，未見有10多度，想像中的冬天的到來，「這算是正常的嗎？古代的立冬是這樣的嗎？」

不用環保團體損毀名畫、把雙手黏在掛名畫的牆壁上，來提醒大家關注氣候變遷的問題，只需要看看那些擱在衣櫃中厚厚的毛衣，再親身感受立冬過後和暖依然的天氣，就知道全球暖化已經有多嚴重，多麼的影響著我們的日常。

這星期，第27屆聯合國氣候變遷大會（COP27）正在埃及舉行。出席會議的多國，試圖就烏俄戰爭衝擊全球天然氣供應的能源危機、富國在全球暖化下的損害賠償責任、實踐2015年《巴黎協定》中要求全球平均氣溫升幅控制在1.5°C內、和糧食安全等議題，尋求落實行動和達成一致的協定。

最後能否達成甚麼協議和方針，還是未知之數；而那些毛絨絨的外套，依舊好端端的掛在衣櫃中；未來兩周的氣溫，大概徘徊19至28度之間……

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