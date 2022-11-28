說到尿毒症許多人都很陌生，覺得該疾病離自己很遙遠，實際上每年新增的尿毒症人數非常多，如果沒有了解疾病是如何引起的，做好預防措施，可能疾病悄悄出現給身體帶來傷害，需對疾病有大致了解，通過正確的做法保護腎臟。

尿毒症患病人數愈來愈多，主要是腎臟的健康問題沒有引起重視，多種類型的腎臟疾病不斷發展，最後都會引發尿毒症。其中，腎虛、脾腎兩虛、肝腎虧損、氣陰兩虛、慢性腎炎、糖尿病性腎病、高血壓性腎病，都可能隨著病情的發展而讓腎臟完全報廢，最後引發尿毒症。Ivy便是其中一人。

Ivy問：「譚博，我知道忍尿的習慣好傷腎，但我已經戒掉了，何解還是得個尿毒症呢？」

我答：「忍尿固然會傷腎，但加上各種不良習慣的養成給腎臟帶來傷害，也會成為腎虧加速器。因此，需要對疾病認真對待，同時在生活中保持良好習慣，該調理和治療要積極處理，免得拖延病情。」

Ivy續問：「那麼除了忍尿之外，還有甚麼生活習慣會對腎造成傷害，害自己得個尿毒症來？

我答：「一.長期壓力與恐懼情緒

五行中，恐懼情緒傷腎，所以，若果遇上長期壓力和經常恐懼的情緒而未能自行處理，建議諮詢合資格的註冊中醫去緩減傷害，否則當腎臟吃不消，便會被打垮了。

二. 飲食習慣

有些不良飲食習慣直接導致脾腎兩虛，也是尿毒症的催化劑。

1. 高鹽食物

部分類型的食物大量攝取會成為疾病加速器，最後讓腎臟報廢，其中高鹽食物便有健康隱患，因為，五行中，鹹味直接入腎，故此，過鹹便會傷腎。大部分醃製類食物吃起來重口味，是因為在醃製過程中加入大量食鹽，這種物質過多攝取，常見情況是口乾舌燥，排泄鈉離子壓力增加，後續可能會血壓波動，腎臟受損。

如果要好好保護腎臟，應該保持飲食清淡口味，每天鈉鹽攝入量不要超過5克。

2. 高嘌呤食物

保護腎臟刻不容緩，在飲食方面盡量遠離高嘌呤食物。 嘌呤含量豐富的食品過多攝取，會讓身體不斷產生尿酸，尿酸累積又無法正常排泄掉，最後會引發痛風，甚至出現尿酸性腎結石。

比較有代表性的是骨頭濃湯、豆類食物、動物內臟、海鮮，這些食物雖然營養豐富，但應該控制好分量，不要長時間大量攝入，才能有效預防腎臟疾病。

3. 高糖食物

許多人每天都有吃甜食的習慣，覺得下午茶時光吃點甜食，再配一杯咖啡很安逸。 但甜品主要特點是糖份含量豐富，長時間大量吃容易血糖高，還會逐漸發胖。

而那些血糖不穩定又沒有積極控制的人，可能會引發糖尿病，糖尿病嚴重又會帶來各種併發症，其中腎臟容易受損而引發糖尿病性腎病，在疾病惡化之後許多患者腎臟功能明顯下降。為了養護好腎臟，同時保持指標穩定，甜食絕對不能過度依賴。

4. 富含酒精食物

保護腎臟在生活中最好少喝酒，有的人在喝酒這件事情上很上心，朋友們聚在一起喝酒談天，確實愉快。

但是，不可不知，喝酒時所攝取各種有害物質，會讓多個臟腑器官受傷害。喝酒是不少人腎臟、肝臟、心臟、脾胃和肺部病變的誘因，如果可以在生活中嚴格做到滴酒不沾，甚至拒絕煙草，免疫能力才能增強，同時可保護臟腑功能。」

《東京妄想女子》劇照

Ivy扁扁嘴道：「我就是貪嘴，愛吃重味的麻辣火鍋，更愛蛋糕和pizza，當然飲酒是少不免的，大約每周二次，這樣的生活素質，已經持續了很久，請問你可有辦法幫我處理尿毒症問題？」

我答：「可以用針灸。

針刺：腎俞、命門和公孫等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程，除了可處理尿毒症問題還可調理臟腑功能，一舉兩得。 」

Ivy大喜：「好，就針灸吧！最多我一邊針灸，一邊改善壞習慣。」