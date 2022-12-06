文件明天就要送達，信封上蓋過了「急件」，極需要以快速通關的方法，把文件送出去到對方的手裏。網路上的訂單，晚上才下單，隔天下班的時候，貨品已經安然送到家中。外送的小哥，開著機車到來，才停下，頭盔脫也不脫，腳剛踏在地上，已經大喊訂單的號碼，急著把餐點拿走，再轉送出去。

餓極了，快速地，把剛煮沸的水，向發泡膠杯裏倒，蓋上蓋子，正期待著3分鐘後，一個填飽肚子的奇蹟發生。下班累了，路過快餐店，忍不住點來，快速送到嘴邊的漢堡，然後大口大口的吃下去，彷彿要把近來忙著的計畫書也吞進去。說時遲，那時快，一台保捷跑車，正飛快地在馬路上奔馳。

不用飛鴿傳信，也不用待在郵箱旁邊，那愛的人的訊息，迅速從手機傳來，儘管只有一句 「我累了，先睡了，晚安。」 手機熒幕上，點兩點，照片如變魔法一樣，速速地「退底」（背景除去了，只留下人像）。下午五點前必須要回覆，然後在匆匆忙忙的，寫了一封簡單的電郵，按了下去才想起未提下次開會的時間，啊，還好，現在有倒數5秒回收信件的功能。喔，原來，打字的時候，正在用「速成」。

順便提醒一下，不能等的朋友，已經過了十一個月，來到了全年最後的一個月份。每天，急忙、飛快，迅速，分秒必爭的我們，有一天，會發現，我們從來沒有跑贏時間，只是如滾輪上的倉鼠，追趕著不知所以然的時間……

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