足底筋膜炎令不少中老年人「舉步維艱」。有物理治療師表示，足底筋膜炎主要因為勞損或肥胖，導致病人的小腿筋或腳底筋出現炎症反應，提醒若每朝起床或久坐後起身感到痛楚便可能是警號，要及早求醫。有註冊中醫師則稱，足筋痛與肝腎不足、氣虛血弱有關，配合中醫調理可加強治療成效。

物理治療師協會副會長歐陽健

足底筋膜炎往往要上年紀才會出現，物理治療師協會副會長歐陽健解釋，常站立、常步行或常穿承托不佳的鞋履，例如女性「婆仔鞋」，均有機會引致小腿或腳底筋發炎，兩者亦可同時出現，其中腳底筋發炎患者通常本身有扁平足問題。

勞損 肥胖 鞋承托不佳致病

註冊中醫師徐澤昌

註冊中醫師徐澤昌則稱，中醫認為足底筋膜炎屬足筋痛的一種，同樣因老化或肥胖加重筋膜負擔而起，近年亦有不少熱愛運動的年輕人患病，特別是打籃球常常需要跳躍，易令腿筋過緊。

一般肌肉炎症可能會持續感痛楚，惟早期的足底筋膜炎卻有獨特的痛楚。歐陽健稱，患者會在剛起床或久坐後，站起身的一下感到最痛，因「成個人體重壓咗落腳底」，但不少中年人都相當能忍痛，有人甚至痛足一兩年才求助，結果延誤治療，建議若痛楚只是特定時候就出現就應考慮求醫。

治療方面，主要針對消炎，其中針灸和高能量衝擊波較為人熟知。歐陽解釋，衝擊波令患處重新經歷炎症反應從而達至消炎，亦有按摩功效，唯一般要額外收費，且過程有痛感。他提醒，按摩槍看似作用相同，但不足以達到消炎效果，只有助放鬆肌骨。

他又推介，患者可用雙腳踩一個可承重的平面作「梯級」，讓後踭離地，然後患病的腳踮起腳尖，期間用捲起的毛巾墊住腳趾，若雙腳皆患病則換腳重複動作，研究證有助減輕痛楚及加快康復。

中醫：肝腎不足或氣虛血弱

徐醫師表示，中醫亦會使用針灸治療，但不會只針對放鬆筋骨，更會重視調理身體及通經絡，因筋膜炎亦可反映病人有肝腎不足或氣虛血弱等，若不對症下藥，如同「間屋火燭，但只係熄咗警鐘」。他稱，物理治療固然有其作用，惟有病人情況較複雜，配合中醫治療有助提升治療成效，更重要是謹遵醫囑，勿見病情稍有改善便再操勞，否則容易再度惡化。