

全新健康節目「CallMeDoctor」將會邀請不同的專科醫生跟大家探討一系列貼身健康課題！鼻鼾聲大、半夜頻頻扎醒、睡醒仍覺得疲倦……原來都是睡眠窒息症的徵狀？更令人震驚的是，香港每二十個成年人，就有一個患有睡眠窒息症！男性發病率更比女性足足高八倍！到底睡眠窒息症的成因是甚麼？瘦人是否不易患上睡眠窒息症？今集Call Me Doctor特意請來耳鼻喉科專科醫生藍昊晴醫生，以及家庭醫生陳婉晴醫生跟大家拆解！

問：點分辨睡眠窒息症的嚴重程度？

答：可透過每小時窒息次數（AHI）作為指標，分為3個等級：「輕微」（每小時窒息5至15次）、「中等」（每小時窒息16至30次），以及「嚴重」（每小時窒息超過30次）。

問：睡眠窒息症有何常見徵狀？

答：鼻鼾聲大；半夜容易扎醒，而且驚醒時就像呼吸不到；第二天起床後會覺得頭痛；明明睡了一覺卻像沒有睡過，比前一晚還要累。

**以上內容屬主持及嘉賓個人意見，只作公眾健康教育用途。如對身體狀況有疑問，請諮詢醫生或專業醫護人員。