城市人便秘困擾常見，但不同人的便秘症狀卻有不同。一些人需要藥物或補充劑去舒緩症狀，大部份人則靠飲食去防止。「食多些菜、多些水果」、「飲多點水」都是大部份人共通理解的舒緩方法。剛剛公布的一項紐西蘭研究就指出，奇異果有效舒緩多種便秘症狀。別緊張，不需要吃皮的，且份量不多，請繼續讀。

（由作者提供）

奇異果與腸道健康一直都扯上關係

奇異果舒緩便秘，其實之前也有研究做過；另外，亦有人倡言進食奇異果皮對便秘有莫大幫助。如果你不是奇異果皮愛好者，可放心，不吃皮也對腸道健康有益處。

從之前的研究發現，奇異果當中細胞膜，能鎖住水份，進食後有軟化糞便的作用，從而增加排便次數。另外，奇異果亦提供高含量膳食纖維，每兩個中等大細奇異果提供約4克纖維。再者，奇異果當中由氧化鈣組成的針晶，或能刺激腸道粘蛋白壁膜，有通便輕瀉作用。

最新研究：奇異果有效增排便次數

今次這個研究就想將奇異果與洋車前子psyllium作比較。這個跨三國（紐西蘭、意大利、日本）、為期三年的研究招募了超過180位志願人士，當中有便秘患者，亦有腸道健康人士。志願者被分配為兩組：

第一組：四星期每天進食兩個青奇異果

第二組：四星期進食7.5克洋車前子

四星期後會停止四星期，然後交換對調組別再進行另外四星期測試。

奇異果組別的結果發現：

● 便秘患者平均每星期增加排便次數1.53次

● 腸易激綜合症患者平均每星期增加排便次數1.73次

● 兩個組別都報告腸道不適情況有改善

洋車前子組別的結果發現：

● 便秘患者沒有增加排便次數

● 腸易激綜合症患者平均每星期增加排便次數1.87次

● 腸易激綜合症患者報告腸道不適情況有改善；但便秘患者報告腸道不適情況並無改善

原本腸道健康人士進食此兩款食物後，並沒有增加排便次數，亦沒有改善或惡化任何症狀。

為何將奇異果與洋車前子對比？

（由作者提供）

洋車前子一直都被視為便秘剋星，很多纖維補充劑都是以洋車前子作其一成份，少份量或已能改善便秘症狀。可是，洋車前子並非是好味食物，接受度低，要天天都進食對某些人來說或有困難。若一款受歡迎的水果能達相等舒緩便秘作用，這確實是好消息。再者，兩年前的一項美國研究亦指出，三份一服用洋車前子的便秘患者報告有肚痛副作用，接近兩成亦表示服用洋車前子後有腸氣的症狀。相反，於同一項研究進食奇異果組人士，沒有腸氣或肚痛的副作用症狀。較少副作用，也可能是用奇異果作便秘舒緩接受度高的原因。

要食多少個奇異果？

這個研究所用的份量是每天兩個綠色奇異果，所以患有便秘人士若想以奇異果嘗試作便秘舒緩，可從這個份量開始測試一至兩星期。另外，研究並沒有測試黃金奇異果，所以暫不知道這款品種會否有同樣功效。