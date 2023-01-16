農曆新年，除了預備糕點及糖果小食，很多人都不忘準備一杯茶來消滯。 茶，是我日常最愛的飲料，所以親朋好友們都詢問有關如何飲茶養生，同時希望消滯和減肥。

Peggy一向愛美如命又挑食，但遇到賀年糕點（如：蘿蔔糕，芋頭糕和黃金糕等）就必定破戒，她可以一口氣幹掉一底一斤重的蘿蔔糕，所以每逢佳節肥幾斤，體重暴增又令她討厭人生。 今年，她誓要改變命運，不願再被暴肥拖累。 便問道：「說到吃，有誰及你瘋狂？見你肥甘厚味，但又不見你肥滯，究竟有甚麼秘密法寶？」

我答：「我閒時會自行針灸，也喜歡喝茶，所以飲食習慣並未為身體帶來負擔和壓力。」

Amy大叫：「上天不公平，你的德國鹹豬手、燒乳豬、金錢雞和梅菜扣肉，還有餐餐杏汁白肺湯，竟然安然無恙！我左戒右戒，戒到口都淡，卻換來高血壓和膽固醇過高，你說世界那有公平！」

Peggy追問：「譚博士，我知你一向有飲茶的習慣，這個會對減肥有幫助嗎？」

我答：「有的，但也有需要注意的地方。」

Peggy 續:「常接觸到的有黑茶（普洱）、紅茶（大吉嶺、錫蘭）、綠茶/青茶（碧螺春、龍井、鐵觀音），這三類茶各有何功效？不同體質的人應如何選擇適合自己的茶?」

我答：「黑茶：有助消化解油膩，降脂減肥，降血糖，防治心血管疾病，利尿解毒等的作用。

從中醫角度來看，色黑入腎，加上黑茶性溫，適合寒性體質、缺乏食慾、腰膝痠軟等人群。而患有高血壓、動脈硬化的病友，在病情不穩定時不宜喝濃黑茶。低血糖、貧血患者也不宜喝黑茶。

紅茶：具有振奮精神、提神醒腦、養胃、利尿、生津解渴和殺菌的作用。

紅茶性質較溫和，適合大多數體質的人飲用，包括：陽虛、血瘀、痰濕等，倘若在紅茶中添加鮮橙片或鮮檸檬片，則有助消脂袪斑。若情緒較為低落，也可飲用適量紅茶作解鬱之用。

另外，結石患者、貧血、失眠、月經期間、孕期、哺乳期，皆不宜喝紅茶。

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綠茶：飲用綠茶可清理腸胃、安神明目。綠茶中含有的茶色素可促進膽固醇分解，縮減機體膽固醇堆積，有效預防高血壓，同時對相關病症引起的頭暈眼花發揮一定功效。除此之外，綠茶中茶多酚有助於防治癌症，並且綠茶中的維生素C、脂多醣還可實現美容保健、防輻射等功效。綠茶性寒味甘，適合體質偏熱、精力充沛、胃火旺等人群。肝臟患者不宜喝綠茶，因為綠茶中咖啡鹼經肝臟代謝，飲用過量會影響人體肝功能。胃寒、孕婦、手術患者也不宜喝綠茶。」

Peggy 問:「如何喝茶最養生？早/晚喝？多少杯最合適?冷泡茶/熱茶？」

我答：「喝茶不宜空腹，會容易出現茶醉，也不能吃完飯就喝，一般飯後1至2個小時後喝較好。理想時間，上午9至10點喝茶最好。有的人對咖啡因敏感，容易興奮睡不著，晚上就不能喝茶，喝了也容易跑廁所，如果沒有這方面的困擾，晚上喝少許茶也可以。

1天茶葉飲用量一般是5至10克，紅茶、綠茶5克左右就可以了，黑茶可稍微多一點。5克茶可以泡100至250毫升水，黑茶建議用攝氏100度開水焗泡，紅茶、綠茶約90到95度便足夠，否則當中的營養成分會流失。浸泡時間視乎材料而定。同時，多少杯也要根據杯子的大小而定。

冷泡茶浸泡的需時長一些，一般15至20分鐘，口感會較佳，沒有那麼苦和澀，相對溶出有效物質亦會少一些，同時咖啡因也會少一些，對咖啡因敏感或對口味有特別要求的人可以喝冷泡茶。 如果對咖啡因沒有那麼敏感，還是建議喝熱泡茶，始終久食生冷都會壞腸胃。」

Amy問:「譚博士可否推介一款消滯減肥養生茶飲？」

我答：「當然可以。

消滯減肥茶（1人分量）

材料：鐵觀音5克、乾香茅5克、乾薑3片。

做法：所有材料加入250毫升沸水浸泡2分鐘，便可熱飲。

功效：消脂化滯、利水排毒。

服法：連續2天，以觀後效。

禁忌：脾胃虛弱、月經期間、孕婦、大病、久病和長期病患者不宜。」