最近內地疫情嚴峻，內地巿民除了瘋搶退熱藥布洛芬外，檸檬、士多啤梨蘋果橙也一掃而空，某些中藥例如金銀花、石膏、甘草等供應不足。金銀花其清熱解毒之效爲人皆知，石膏退熱之功亦素來有名，但說起甘草，到底搶來做甚麼？今期有註冊中醫師張立彤教大家正確使用甘草。

甘草被稱「國老」解毒而和諸藥

張醫師話，甘草藥性和緩，能調和諸藥，並有解毒作用。治療食物中毒及藥物中毒，常常應用到甘草。明．陸粲《庚已編》記載：有位御醫有天早晨剛進御藥房，突然昏倒不省人事。太醫院的醫生都束手無策。有一民間醫生自薦為御醫治病，一味甘草一劑藥服下，御醫過了片刻竟然蘇醒了。民間醫生說：御醫因為沒有吃早飯走進藥房，他的胃氣虛弱，不能抵御藥氣鬱蒸，中了諸藥之毒，故而昏倒 ；能調和諸藥，解百藥之毒的，唯有甘草。

生甘草（左）與 炙甘草

生用炙用功用不同

《神農本草經》中稱甘草為「美草」、「蜜甘」，列為上品。甘草入藥的歷史十分悠久，並且為東西方人共同青睞。甘草來源於豆科植物甘草，主產於內蒙古、山西、甘蕭、新疆等地。臨床上生甘草和炙甘草有不同的功用。生甘草味甘性平，入心、肺、脾、胃經，有補脾益氣、清熱解毒、祛痰止咳、緩急止痛、調和諸藥等功效。炙甘草則偏於補脾和胃、益氣復脈；用於脾胃虛弱，倦怠乏力，心動悸，脈結代。

甘草對產婦有催生作用？

一項藥理研究發現，孕婦如大量進食甘草糖，會比沒有進食的孕婦提早生產約兩天半，部分孕婦甚至早產兩星期，但對嬰兒體重卻不會有影響。確實甘草能有效刺激孕婦體內製造前列腺素的荷爾蒙，可使孕婦縮短生產期，但須大量服用。

張醫師指出，正常情況下，不會長期服用大劑量甘草糖，不然未早產，已先得糖尿病。一般而言，臨床經醫師配伍使用範圍非常安全，而且甘草常用量為3至9克，作主藥使用時用量可至10至30克。

甘草使用禁忌

張醫師提醒，甘草雖好，卻不能任意使用。在中藥配伍禁忌「十八反」中，言「藻戟遂芫俱戰草」，即甘草與海藻、大戟、甘遂、芫花屬於配伍禁忌，不宜同用，會出現毒副反應。對正在接受洋地黃苷類強心藥治療的病人，不宜與大劑量的甘草同用。若使用排鉀利尿劑，也應控制甘草的使用，因為甘草有導致水鈉瀦留的作用。

增強體質防流感甘草配伍食療推介

甘草雙花茶

材料︰甘草2錢、金銀花2錢、杭菊花2錢、桔梗2錢

製法︰將所有材料放入煲內，加適量清水，大火滾轉文火煲20分鐘，代茶飲

功效︰清熱利咽

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。