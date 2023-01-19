腸道內有數萬億微菌，這些微生物對我們的整體健康扮起重要的角色，從執行消化系統功能及營養代謝，以至皮膚、免疫系統、精神健康、腦部健康、心血管疾病健康都扯上關係。在本專欄我亦多次寫過腸道菌群及益生菌的文章，當中有一個問題經常提到的：益生菌從食物攝取好？還是從補充劑攝取好？

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這個問題的答案，要視乎因素，就讓我簡短用以下三個範疇去分析。

情況一：你天天進食益生菌食物嗎？

原因：沒需要，就不用補充

以天然食物攝取營養，是最好的途徑。這是因為食物不只含有一款營養素，而是含有多款營養素，某些營養素更是相輔相成，可做到一石二鳥的效果。例如泡菜，不單含有益生菌，蔬菜本身亦含膳食纖維及益生元，能攝取到相輔相成的營養素。又例如乳酪，含益生菌之餘，亦含有豐富蛋白質，作為早餐是健康之選。問題是，究竟你是否天天進食益生菌食物？還是一星期才吃兩三次？如果不常進食益生菌食物，先考慮增加進食這些食物的次數，才考慮服用補充劑。情況就像鈣質一樣，若攝取不足夠鈣質，增加進食高鈣食物，是最佳的方法，增加了仍不夠才服用鈣片。益生菌亦如是，發酵食物進食不夠，就找方法增加進食量，之後再不夠才考慮服用益生菌補充劑。

注意：某些食物原本含益生菌的，但由於通常食用前會加熱，所以益生菌因而被熱力破壞，這包括天貝、納豆、味噌等。

情況二：你有腸胃病或腸道不適症狀嗎？

原因：有腸道症狀者或需要更多益生菌及不同菌種

經常腸胃不適者，例如經常肚瀉、便秘、腸氣、消化不良等症狀人士，或腸胃病患者，例如腸易激綜合症等，或需以益生菌作為治療。用作治療跟用作維持腸道健康性質不同，需要的分量也不同於這個情況下食物可能提供不夠。就以乳酪為例，通常一份乳酪只提供10億（1 billion）益生菌，這個分量不是作為治療之用；如果是其他發酵食物例如泡菜或天貝，就不知道益生菌所含數量。成人補充劑之分量通常是100億（10 billion），200至300億的產品也有。益生菌製造商通常會對於菌量有保證的，所以購買益生菌補充劑時候要查閱包裝後面所指示的數量。例如以上300億益生菌補充劑例子，包裝顯示保證於食用期限前含有300億益生菌；而於產品製造入樽當時，保證有750億之數量。

情況三：你的醫生或註冊營養師建議你服用補充劑嗎？

原因：不同疾病所需益生菌的菌種可能不同

如果因為某些健康因素，你的醫生或註冊營養師建議你每天服用益生菌補充劑的話，就要跟從不要轉換以食物作補充。因為食物的分量可能不夠。例如服用抗生素人士，因抗生素殺死病菌之餘，也殺死腸內的益生菌，因而導致肚瀉，所以需要高劑量的益生菌補充劑去補回。又例如念珠菌性陰道感染患者，醫護人員或建議你服用以陰道健康配方的益生菌補充劑，所需的菌種未必全部在食物找到的，這個情況下或需要用補充劑了。

注意：並不是人人都可適合服用益生菌補充劑的，即使需要所需劑量也不同。服用任何新營養補充劑前，先與醫生或註冊營養師諮詢。

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