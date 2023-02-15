消委會提醒，刮痧後應該起碼休息30分鐘，2小時內不宜洗澡或讓刮痧部位沾水。

中醫刮痧可助調理身體，對內外疾病或多種痛症皆有作用，手持刮痧板反覆刮動看似不難，網上更流傳「自助教學」，惟消委會提醒，刮痧要應用中醫理論，最好先由中醫師評估身體狀況，更解構多個「迷思」，刮痧愈痛或刮後皮膚顏色愈深不代表愈有效，而「出痧」多少可能與操作手法或力度等有關；且應不要太頻密刮痧，最好相隔3至6天，刮後亦忌即時沖涼及食生冷或酸辣食物。

傳統中醫認為，大部分疾病皆因氣血不通而起。消委會諮詢多位中醫學者，解釋刮痧療法是以中醫經絡腧穴為基礎，透過反覆刮動及摩擦來刺激經絡，令皮膚毛孔張開，達至局部出現紅色粟粒狀或暗紅點的「出痧」變化，從而排走毒素及邪氣，改善氣血來防治疾病。

應先由中醫評估 手法力度有學問

網上不難找到刮痧教學，以至搜羅刮痧板和刮痧油等用具，但消委會稱，刮痧看似簡單，惟中醫師亦要先評估病人狀況，而且刮拭手法同樣大有學問，例如要由上至下、內至外單向刮拭，否則來回刮拭有機會令皮膚受損，建議最好由合資格中醫負責。

消委會稱，刮痧可針對身體不同部分的疾病，甚至可用於都市人常見的亞健康和慢性疲勞綜合症防治，但坊間對刮痧誤解甚多，如以為刮後皮膚顏色愈深便愈好，但其實刮後的「痧像」與操作手法、力度和時間都有密切關係，出痧少或代表病人氣血虧虛，顏色愈深不一定代表排出愈多毒素。

勿刮太密 每次宜隔3至6天

另一常見誤解是以為刮痧時愈痛愈好，但消委會稱，中醫師刮痧時會均勻用力，由輕到重，再由重到輕，不會過度用力或強求達到出痧，而且刺激強度亦要視乎患者本身耐受程度，一般患者感輕微痠痛便已足夠；若本身體弱，所需時間亦可能要再縮短；若一味追求顏色深，有機會適得其反，同時亦不建議太頻密地接受刮痧，每次最好隔3至6天，尤其痧斑未退，亦不宜再在同一部分刮拭。

消委會提醒，刮痧後應該起碼休息30分鐘，2小時內不宜洗澡或讓刮痧部位沾水。同時飲食忌生冷、酸辣及油膩，應多飲溫水，讓身體得以休養生息，另背部或下肢部位病症可配合拔罐以加強療效。不過，由於刮痧會促進血液循環，故懷孕或月經期間，女性或有相關長期病的患者不宜刮痧，刮痧期間若有冷汗、面色蒼白或頭暈等應立即停止，若瘀血在刮後一周仍未消退亦要諮詢中醫師，檢查是否肌肉受傷。