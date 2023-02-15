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15/02/2023

消委會｜測試28款雲耳、雪耳、白背木耳！4成雪耳等菌類含除害劑，「價真棧」最多！全部含金屬污染物！浸泡不當小心中毒（附詳細評分）

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Text: Edith

　　近年，大家都奉行健康飲食，加上又喜愛用中醫方法養生，不少人都會選擇在日常生活中多進食雪耳、木耳等乾製耳類食用菌，而雪耳更有「平民燕窩」之稱！但在最近的消委會報告中發現，28款預先包裝乾製耳類食用菌，包括黑木耳（或稱雲耳）、白背木耳及雪耳中，全部樣本均含不同的金屬污染物，其中4成樣本共12款檢出至少一種除害劑。雖然正常食用不會對健康造成不良影響，但大家在購買和烹調時必定要小心和多加注意！

 

 （消委會圖片）

 

8款雪耳樣本檢出除害劑殘餘

 

　　在今次測試結果中發現，「位元堂」和「大地の作」的黑木耳，及「光大」和「余仁生」的白背木耳，都分別檢出1種除害劑殘餘。雖然經採用轉換系數後，全部均低於《除害劑規例》為食用真菌所訂的限量，但大家都要多加注意。

 

　　而在雪耳類方面，除了「御萬家」沒有檢出除害劑殘餘外，其餘8款樣本分別檢出1種至5種除害劑殘餘。當中「價真棧」檢出的除害劑種類最多，共有5種。唯一1款名稱標示為「有機」的樣本「點點綠」，亦檢出4種除害劑殘餘，當中檢出的阿維菌素B1a（Abamectin B1a）殘餘量為每公斤0.29毫克，經採用轉換系數0.07計算後，達《除害劑規例》為食用真菌訂定阿維菌素的最高殘餘限量（每公斤0.02毫克）。

 

 （消委會圖片）

 

　　不過大家可以放心，以阿維菌素B1a殘餘量最高的「點點綠」樣本為例，兒童和成年人每日分別要進食超過59克（煮熟後約6碗）和207克（煮 熟 後 約 2 1碗），才可能對健康構成風險。

 

 點點綠有機銀耳 （點點綠網店圖片）

 

　　另外，「 仁御堂 」 檢出2種除害劑，當中炔蟎特（Propargite）的檢出量為每公斤0.28毫克。同樣地，兒童和成年人每日分別進食超過607克（煮熟後約61碗）和2.1公斤（煮熟後約214碗）的「仁御堂」 銀耳，才有機會對健康帶來可見的風險。

 

下一頁：全部樣本均檢出不同金屬污染物？

 

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