一直以來，類黃酮都被認為具有健康益處，而在本專欄，我最新研究時候也討論過類黃酮的健康益處。近期一項研究指出，類黃酮的益處比我們一直認識的可能更多。

美國心臟基金會支持了一項研究，招募了超過880位年長婦女進行，她們的中位年齡為80歲。該項研究發現，飲食中攝取高量的異黃酮長者，患上腹主動脈鈣化症的風險較低。腹主動脈，是身體最主要的動脈，負責將含氧血液從心臟供應到腹部的主要器官及下肢。此動脈的氧化程度，是心臟病發作及中風等心血管疾病風險的預測指標，同時亦是腦退化症的預測指標。

（圖片由作者提供）

研究於去年11月刊登，結果指出總類黃酮、黃酮3、和黃酮醇攝取量高的參加者，總括患上腹主動脈鈣化症風險減低36至39%。特別是，每天飲最少兩杯茶的參與者，患上腹主動脈鈣化症的風險更降低高達42%。這個減幅明顯，實在令人鼓舞。

營養小知識：類黃酮

屬於抗氧化物質一種，類黃酮存在於植物性食物當中。暫時為止，研究人員在食物中發現了六款不同類型的類黃酮，每款在我們身體代謝方式都有分別。

剛剛提到的黃酮3及黃酮醇，就是六款當中的其中兩款。在此研究中，黑茶（即我們香港稱的紅茶）是飲食餐單中的最主要類黃酮來源，佔75.9% 。

雖然其他食物亦含類黃酮，但此研究就發現來自果汁、紅酒及朱古力的類黃酮，跟減少腹主動脈鈣化風險並不扯上關係。

為了心血管飲多些茶？可以！不過要正確地飲用。

1.用黑茶

此研究所發現對心血管健康有益的，是西式黑茶，所以暫時不知道其他非發酵茶，例如綠茶，會否有同樣減少腹主動脈鈣化能力。

2.每天最少兩杯／別用同一茶葉沖完又沖

各款茶中的多酚營養素，在頭數分鐘浸泡時間已經釋放出來。以黑茶來說，頭3至5分鐘，已經泡出大部分營養素。別以為沖泡時間愈長便能沖出更多，或不想浪費沖完又沖不停地加水。這樣做，只會釋出更多單寧令茶味變苦。若果計劃每天最少飲兩杯茶以上，就用兩份茶葉分開浸泡兩次，而非同一堆茶葉泡兩次水。