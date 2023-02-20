大家都懷著興奮心情，希望口罩令能早日放寬，但也有一些朋友，為著無罩的一天而煩惱，Tiby便是其中一人。

Tiby近半年開始出現月經周期不穩，且量少，最弊就是法令紋暴現，加上臉龐和下巴肌肉鬆弛，令她彷彿一下子老了10年。幸而還有口罩掩飾，隨著口罩令放寬，年輕的她便焦慮起來，所以急於求診。

Tiby說：「譚博士你好，給你診斷後，你是否都認為我是提早收經？」

我答：「是。」

Tiby續：「我才不過40歲，為甚麼這麼早便收經，不是50歲才收經嗎？有些人55歲都仍然未收經，又是否正常？從中醫角度來看，怎樣看提早收經的問題呢？」

我答：「每個人的臟腑功能與身體狀態都是不一樣的，絕經的時間也會不一樣，我們可以這樣理解，肝腎乃女子先天之本，管轄泌尿系統和生殖器官。脾胃乃後天之本，氣血生化之源。若果肝腎虧損，自然會影響生殖器官與內分泌的正常運作，若果脾胃虛弱，影響氣血生成，子宮無以為養，功能衰退與收經也是必然的事。

1. 絕經太早，40歲就絕經

如果到了40歲就面臨絶經，那說明其體質出現肝腎不足或脾胃虛弱，又或兩者同時出現，使卵巢功能早衰，體內雌激素水平相對比較低，這樣便促成絕經提前出現，衰老和衰退的速度也會比正常女性朋友要快，而且還會加速重疾的發生。

這類型的女性朋友可見月經異常，並且周期紊亂，月經量也會愈來愈少。如果過早絕經或周期混亂，建議及早求醫，了解情況，免耽誤病情。

2. 絕經太晚，55歲之後還並未絕經

很多人都會覺得愈遲收經，衰老的速度就會愈慢。其實，如果到了55歲還沒有絕經，也要進行婦科檢查，看看身體會否出現一些狀況，這也不是正常的現象。

因為如果長時間沒有排卵，可能會導致子宮內膜增生或者出現病變，嚴重的可能會患上內膜癌，也會引發器官出現病變。

所以，不管是絕經太晚還是太早，大家都應該提高警惕，盡早進行檢查，尋求專業醫生進行了解。」

Tiby 問：「有沒有辦法可以延遲收經？」

我答：「可以用針灸治療。」

針刺：關元、子宮和湧泉等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一個療程。

絕經期間，也可以多吃以下食物，對身體也有相當好處。

1. 菌類

可多吃一些菌類食物，如：蘑菇，金針菇，黑木耳，銀耳等，這些食物都含有豐富蛋白質和膳食纖維，且脂肪較低，多吃也不易長胖。

經常吃這類食品能增強免疫力和抵抗力，減慢衰老速度，唯獨脾虛生濕之人不宜服用。

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2．豆製品

豆製品的營養也是非常豐富，比如像黑豆當中還有花青素、多種維生素和抗氧化物質，可以清除體內多餘自由基和代謝廢物，減慢衰老的速度。黃豆當中含有豐富的亞油酸，可以減少皮膚黑色素的生成，可以起到美容美顏的效果。」

Tiby不停點頭道謝。