正式進入春季，氣溫回暖，草木萌生。春風爲我們帶來琳琅滿目的綠葉嫩芽，在眾多春菜當中應如何揀飲擇食？註冊中醫師張立彤推介——菠菜。張醫師說菠菜春天當造，春爲養肝當令，菠菜正是清肝、疏肝、養肝的首選食物，作為一種緩和的補血滋陰之品，對「虛不受補」者尤宜。

《本草綱目》曰：「通血脈，開胸膈，下氣調中，止渴潤燥，根尤良」。菠菜性涼味甘，利五臟，通血脈，止渴潤腸，滋陰平肝。現代醫學研究表明，菠菜含有大量蛋白質、胡蘿蔔素、鐵質、維生素B6、鉀、抗氧化劑等，具有抗衰老，防止大腦的老化，預防高血壓、糖尿病、便秘及患視網膜退化。菠菜葉中更含有鉻和一種類胰島素樣物質，其作用與胰島素非常相似，能使血糖保持穩定。加上菠菜含大量葉酸，可以增加大腸血清素防止抑鬱，是公認的快樂食物之一。

吃菠菜會導致腎結石？！

眾所周知，腎結石是草酸鈣結石，主要是草酸攝入過多所致。市面一直傳言，吃草酸含量豐富的菠菜會增加患上腎結石的風險，更有人認為多吃的菠菜會導致痛風、藍血症等病。張醫師指不能只知其一而不知其二。其實，恰當的烹調方式決定了蔬菜中的營養能否被人體吸收。

如何烹調菠菜才能對健康是有益無害？

烹調前先用沸水灼

在烹調之前，將菠菜放到開水中灼幾分鐘撈出，菠菜裏的草酸主要是以草酸鉀的形式存在，草酸鉀的水溶解度很高，這樣可以去除80%的草酸。草酸的弊害解決後，不妨和豆腐一起炒著吃，不僅可以補鈣，還能強健骨骼。

加油炒吃最理想

蔬菜中的油溶性維生素都需要油脂才能釋放，灼青菜雖少了熱量，卻漏掉了營養。菠菜的維生素K和胡蘿蔔素一樣，難溶於水，所以灼菠菜不會漏掉營養，反之需要油脂幫助溶解及釋放。做湯時，一定要放些油，或是盡量用油炒熟的烹調方法。

吃菠菜去根留紅頭

《還珠格格》一劇中，作者瓊瑤曾用「紅嘴綠鸚哥」形容菠菜。其實是指菠菜根部營養豐富，含有纖維素、維生素和礦物質，可以預防糖尿病，吃菠菜記得別去紅頭。

以下為大家介紹兩道菠菜料理：

1. 菠菜拌藕片

材料：菠菜、鮮藕各200克

製法：將菠菜揀翠嫩者洗淨，放入沸水中稍灼撈起，鮮藕去皮切片氽水，加入鹽、麻油拌勻即可。

功效：清肝涼血

2. 薑汁菠菜

材料：菠菜250克、薑汁、麻油適量

製法：菠菜洗淨，入沸水中稍灼撈起，加薑汁、麻油、鹽、白糖、醋拌勻即成

功效：養血潤燥

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。