慢性腎病，影響全世界大約一成人口，約有超過8億患者。由於病情會慢慢變差，可導致腎衰竭甚至死亡，因此有迫切性需要預防或控制。慢性腎病較常見於糖尿病患者，大約每三位糖尿病患者，就有一位患有慢性腎病。而兩款一型及二型糖尿病，都會有機會導致腎病。

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高脂魚類不只護心補腦 最新益處包括預防腎病

今年一月刊登的一項研究指出，高脂魚類對於預防或減低慢性腎病風險或有幫助。這項研究再一次激活了大眾對於奧米加3、DHA、高脂魚這個題材的興趣。

之前的動物研究指出，奧米加3脂肪酸或有助保護腎功能。而來自人類的研究證據有限，就算有，也主要是依靠問卷調查。

澳洲研究人員審視了來自12個國家， 19項關於奧米加3脂肪酸與人類慢性腎病關係的研究結果。數據包括25,000名成人，年齡分布從49至77歲。結果顯示，高奧米加3脂肪酸魚類攝取量降低患上慢性腎病風險8%。當研究人員比較最高攝取量的一組，相比最低攝取量的一組，患上慢性腎病風險低13%。

另外，數據亦發現，增加奧米加3脂肪酸攝取量水平，與減慢腎病惡化情況也扯上關係。

功效只來自海產類食物

雖然植物性食物亦含有奧米加3，但是此研究指出，降低腎病風險的益處，只來自海產類的奧米加3。植物性食物來源，例如亞麻籽、核桃等，則沒有同樣益處。

研究人員所發現的益處，來自三款海產類奧米加3，這包括EPA、DHA及DPA。

這項研究結果，支持大部分國家飲食指南，建議多進食魚類及海鮮類。建議通常都是每星期進食最少兩份魚（每份大約4安士），可以的話選擇高脂魚類。每周兩份魚類，每天約平均提供250毫克的奧米加3，每天250至500毫克是一般國家的建議攝取量。注意，此進食量是一般健康人士建議進食量，若用奧米加3補充劑或魚油丸去治療心血管病或腦部健康疾病，所需分量要更多。

大部分海產類都含不同水平的奧米加3。但含量最高的，是冷水油性魚類：

● 三文魚

● 鯖魚

● 鯷魚

● 吞拿魚

● 沙甸魚

● 鯡魚

不喜歡食魚或素食者怎辦？

若有家人不喜歡吃魚的話，通常我都會建議找方法去嘗試改變其喜好，例如用不同的烹調方式，或選擇味道較淡的白肉魚。不喜歡見到原條魚上碟，或選擇冰鮮魚肉柳。若真的嘗試了所有方法仍不成功，可服用魚油丸或奧米加3補充劑。購買補充劑之前，反去後面標籤，查閱DHA及EPA的含量。例如下圖高濃度奧米加3補充劑，雖然有細字標著細節，但正面大字標著900毫克，不過不知道900毫克是甚麼。所以反去後邊查閱成分表，就會見到每粒含魚油1,425毫克，而當中有600毫克是EPA，300毫克是DHA，所以總奧米加3含量就是900毫克。

（圖片由作者提供）

至於素食者，海藻類是唯一的DHA食物來源。素食者即使每天進食海藻類食物，也攝取不夠。所以需要用海藻油提取的DHA（通常專為素食者或孕婦所用的DHA）作補充劑，方能攝取足夠。

關於慢性腎病

腎臟受損，通常發生及持續一段長時間，而起初不會感到任何症狀。當病情開始嚴重時候，腎臟無法過濾血液，就會導致水腫或頻尿，因而令患者首次感覺症狀。慢性腎病患者，患心血管疾病及死亡的風險相對較高。保持腎臟健康的關鍵，是控制血壓及血糖水平。健康飲食、定時運動、保持健康體重等全都是預防及管理慢性腎病重要因素。