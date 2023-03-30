美國公益組織 EWG 自 2004 年開始每年公布「農藥生產購物指南」，當中的 Dirty Dozen 和 Clean Fifteen 分別是列出蔬果殘留農藥量最多及最少排行榜則最受注目。食物安全向來是大家關注的問題，而士多啤梨已經連續 8 年當選 Dirty Dozen 最骯髒蔬果，農藥殘留量冠絕其他蔬果；而牛油果則再登 Clean Fifteen 榜首，成為受最少污染的蔬果！

新上榜藍莓、豆角含有神經毒性殺蟲劑

最新 Dirty Dozen 公布了 2023 年農藥殘留量最多的 12 種蔬果名單，當中士多啤梨已是連續 8 年獲得第 1 位，去年排第 2 的菠菜繼續衛冕亞軍。報告指出，超過九成士多啤梨、蘋果、車厘子、菠菜、蜜桃和提子樣品中更檢測出 2 種或以上的農藥殘留，而上榜黑名單的 12 種蔬果共驗出多達 210 種殺蟲劑。

（圖片來源︰unsplash）

今年新上榜 Dirty Dozen 黑名單的藍莓和豆角，分別排第 11、12 位，當中更被發現含有神經毒性的有機磷殺蟲劑，有機會對人類神經系統造成損害。豆角樣本還被驗出含有毒農藥—乙酰甲胺磷，美國環保署早在10多年前已禁止使用於種植豆角上。

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