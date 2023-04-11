從某大百貨公司，到東區商圈，再來到信義區，兩旁商廈大樓林立。站在紅綠燈的交叉班馬路前，左右兩排的汽車停滿滿，路人擦身而過一個接著一個。禮拜五的晚上，下班後六點過後，街道上燈光閃閃，汽車喇叭始起彼落，人來人往，好不熱鬧。大都會的生活就是這樣子，一刻都不能安靜。一條街道，一片繁華。

曾經看過講古代食譜的節目，維多利亞時期的冰淇淋，從食材處理、造型定型，到冷凍的過程，一絲不苟，廚師費盡心思。精緻的日式和菓子，由糯米粉做出的薄餅皮，到紅豆饀料，一工一巧手，美麗的外型背後，是一份製作者的用心。食物，在大量工業化生產以前，都力求精美。一個時代，一種韻味。

隨意沿大馬路左轉，眼前是一條又一條的小巷子。跟大街上的連鎖店，跟百貨公司裡的大餐廳，巷子裡的風景很不一樣。人潮變小，才轉過彎，立馬有種安靜的小城風味。大概是巷子裡以住宅區為主，另有各式各樣的小店，有走文青風的咖啡店，異國風情的歐陸餐廳，也有潮流服裝店。一個轉彎，一份清靜。

僧人煮的東西，多以居所地周遭的食材為主，有的依山而採，有的從自耕的農田而來。田裡的小黃花菜，放油鍋裡炸，弄成酥脆炸物，沾點加了糖的醬油，伴以白飯，就是一道美食。寺裡那些蔬食食譜，那些齋菜，簡單到意想不到。不用浮誇的做法，回到食物的純樸面相，也許這就是佛家的「悟」。一道菜，一個心境。

喧鬧、優閒；複雜，單純。每個面貌，每種風景，各有特色。也許，偶然，我們如做食譜那樣，時而多做幾個步驟，時而放慢輕鬆的煮，這樣，不也是一種樂趣嗎？不就是生活？人生？