「這幾天終於看到太陽了。」Mavis說。

「連續下雨差不多兩個星期，不少人病倒了，而且病程長。」我說。

「朋友發熱數天才退呢。假期我外遊了，反而吃了很多禁品。」Mavis偷笑道。

「雪糕和冷飲？」我問。

「不要罵我呀？」Mavis伸一伸舌頭說。

「自己量力而為啦。現在很多人像你外出回港，吃了很多平日少吃的東西或放肆了。又有些人剛感冒痊癒。這時候應補氣和去濕。」我說。

「服了中藥，沒有感冒症狀，不就是好了嗎？為甚麼還要服藥呢？」Mavis問。

「感冒就好像賊進入你家，雖然趕走了，可是賊之前已經打破了你的門、窗、圍欄等。這時候就要修補了，加強防範。身體中負責保衛家園的叫衛氣。顧名思義，衛氣具有保衛肌表，抗禦外邪的作用。

那麼衛氣從何來？我們維持生命需要進食和呼吸。食物經胃收納和脾運化後，當中水榖精微化成衛氣。同時我們由肺吸入的清氣都可化生衛氣。衛屬陽，所以又稱衛陽，衛氣行於脈外，對人體有溫煦作用，抵禦外邪，調節體溫。有陽也有陰，行於脈中的叫營氣，具有營養作用的氣。衛氣和營氣不能合作，中醫稱為榮衛不和，這裏榮等於營，常見感冒問題之一。

內經云︰邪之所湊，其氣必虛。人體正氣旺盛，臟腑功能正常，氣血流通，衛外固密，外邪難以入侵，內邪難於產生，就不會發生疾病。所以要令衛氣足，脾胃要強壯。所以病後最好調補脾胃。

調理脾胃可以選擇姬松茸和栗子。姬松茸，性平，味甘，入心、肺、肝、腎經，具有補腎強身、理氣化痰的功效。栗子性溫，味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾、補腎強筋、活血止血。

至於假期中大吃大喝的朋友，生冷食物少不免傷脾胃，再加上天氣潮濕，導致濕邪內盛。食物可選去濕的如赤小豆和粟米。赤小豆性平，味甘酸；入心、小腸經；功效包括利水除濕、和血排膿、消腫解毒。粟米性平，味甘，入肝經、膽經、膀胱經，利尿退腫，利膽退黃，止血調中和胃。

這些材料一起煲豬骨湯，成了時令保健湯水，一家合適。」我說。

「謝謝你。」Mavis說。

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