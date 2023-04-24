天氣不穩加上氣壓低，確實容易令人感到不適，但是，一旦出現胸悶或乏力，就要注意身體狀況，隨時高血壓在不知不覺中找上門，Mandy 便是其中一人。

Mandy說：「一直以來血壓都很正常，就是近期天氣差，突然間又下一場大雨，有時又翳焗得呼吸困難，有時又會覺得胸悶乏力又煩燥，以為自己更年期發作，怎料原來是血壓高，譚博士，甚麼情況下才會被確診為高血壓？」

我答：「在不同日而且安靜，沒有外界刺激的情況下，分別測量三次血壓。如果三次血壓均為收縮壓＞140mmHg，舒張壓＞90mmHg，就可以診斷為高血壓。

必要時可做24小時動態血壓，如果收縮壓平均水平＞135mmHg，也可以列為高血壓的範疇。

如果是自己在家測量血壓，收縮壓＞130mmHg，就可以算是高血壓了。

當然，並不是一次測得血壓升高，就判定為高血壓，如果通過調理身體和調整飲食，血壓能夠降到正常水平，也不需長期服用藥物。」

Mandy 笑容重現，並說：「那就好了，我就是不想一世服藥，而且只降低了血壓數字，完全沒有改善我身體狀況，但其實何解我高血壓會出現胸悶乏力，但家人和朋友都有高血壓患者，又並無此症狀，原因何在？」

我答：「心臟要保持良好功能，需要有足夠的血液和營養，才能維持身體健康狀態。但血虛會出現供血不足，於是乎心臟便會發出求救訊號，令全身經絡與血管將氣血全力供應，結果高血壓便繼而出現。所以血虛型的高血壓，胸悶乏力的感覺就會比較明顯，若出現了這種現象，需要引起重視，正如你所說，若單靠降壓藥絕對不會為身體補益氣血，或許會引申其實更大的問題。」

Mandy續：「補血是你們中醫強項，我絕對放心，不過家人仲使服食降血壓藥，但血壓都依然反覆，有沒有甚麼好建議？」

我答：「若確診為高血壓，需要服用降壓藥幫助穩定血壓，但是在服用藥物期間，飲食也是非常關鍵，如果依舊不管不顧，也會導致血壓波動。建議平時盡量少碰5種食物。

1、腐乳

腐乳是將新鮮的豆腐進行醃製，然後發酵製作而成，吃起來非常惹味，但是對於高血壓患者來說，一定要少吃。

雖然腐乳當中含有大量的不飽和脂肪酸，但是腐乳當中的鈉離子非常多，如果經常吃的話會導致鈉攝入超標，令血壓不穩。

2、柚子

服用降壓藥期間應避免吃柚子，因為柚子當中的成分會與藥物產生反應，尤其患者服用鈣離子拮抗劑，再食用柚子會增加這個藥物的降壓效果，導致患者出現低血壓反應，比如乏力頭暈心悸，嚴重的話還可能誘發心絞痛。

3、紅燒肉

雖然紅燒肉很美味，但是當中含有油脂比較多，再加上烹飪紅燒肉時會加入大量的油，糖、鹽以及各種調味品，如果高血壓患者經常吃紅燒肉的話，會導致血壓居高不下，甚至還可能會出現高血脂現象。

4、偽造養生茶

近年，很多朋友喜歡用養生茶來達到養生保健效果，但是有一些偽造的養生茶，屬於三無產品，當中可能會含有一些對身體不利的成分，如果經常喝的話，還可能會導致大腦興奮，出現失眠心悸等問題。

5、酒精

高血壓患者一定要戒酒。 酒入肝，酒精進入身體後會令肝氣上升和加速血液循環，這種情況下血管會受到刺激，不斷擴張，血壓很容易失控。 」

Mandy 續問：「有沒有甚麼可以多吃？」

我答：「有。

1、糙米

糙米色紅，入心，能有效養心陰，陰者血也。心陰提升，氣血充盈。 加上糙米屬於粗糧，能促進血液循環和鬆弛緊張神經，當中的米精蛋白，胺基酸、脂肪、碳水化合物和各種維生素含量也非常高，能幫助降低血壓。

糙米含有豐富的膳食纖維，有助排毒，清潔和凈化血管，改善血壓。

2、黑米

色黑入腎，有助腎臟排毒，清理血管。 黑米能滋陰補腎，健脾暖胃，明目活血。 而且黑米可軟化血管，增強血管彈性。

黑米當中的黃酮類物質鉀等有效成分還能夠促進鈉鹽排出，減少血液中鈉的含量，維持血管正常滲透壓。

黑米建脾，平時多吃黑米可改善血管脆性，增強血管彈性，減少血管破裂的風險，從而起到降壓和保護血管的效果。

3、蠶豆

蠶豆的最大作用是利尿排鈉，促進血液循環，從而起到降壓的效果。

蠶豆中含有鈣，鉀，鎂，鋅，膽鹼，維生素A等成分，能夠達到補中益氣，健脾利濕，止血、降壓的效果。 」

Mandy 鬆一口氣：「很高興養氣血補身能降低血壓，又不用一世服食降血壓藥。」