不知你有否試過忽然之間很想吃某種食物呢？其實，當我們對某種食物有一種忽發奇癮的food craving時，有時絕非單純是饞嘴、無聊或心癮發作，而是我們的身體缺乏了某些物質需要儘快補充。今天先跟大家討論一下我們最常見的food craving–忽然滿腦子都是想著朱古力，渴求的程度是無其他食品可以代替，亦不能望「朱」止渴，要實際咬一大口才能解咒。

當我們忽然很想吃朱古力的時候，其實是身體缺少了鎂（magnesium）的警號。 鎂（Magnesium）是人體非常非常重要的礦物質，人體有超過300多種的化學反應 （biochemical reactions），包括製造蛋白質、合成骨骼或DNA等，都需要鎂去運作；缺少了鎂，叫低血鎂（Hypomagnesemia），會有高血壓、心律不穩定、糖尿病、骨質疏鬆、經常疲勞、身體虛弱、肌肉容易抽筋等。有些中年朋友會有睡至半夜腿部抽筋的經驗，有時甚至只是一個簡單動作，名符其實地 「戚起條筋」，馬上就抽，那是由於身體缺乏鎂之緣故。平時在飲食上補充鎂，很快就會減少半夜腿部抽筋的次數，效果非常顯著。又，很多都市人怕骨質疏鬆，於是非常神心地每天服食鈣片，但其實服用鈣片，必需同時服用一半分量的鎂，身體才能吸引鈣。單單吃鈣片而沒有鎂的話，等如白吃。

有些女性在經期來臨前的幾天（luteal period），也會有突然很想吃朱古力的經驗。那是因為這段時期，體內有一陣子是黃體酮（progesterone）和雌激素都升高， 當這兩種荷爾蒙愈高，體內的鎂就愈低，所以身體會想補充鎂。還有，鎂更是也非常有效的情緒舒緩礦物質，體內缺少鎂，就會有焦慮（anxiety）、易怒（irritability）和失眠（insomnia）等心理問題，那也解釋到為何有些人會覺得吃一口朱古力會心情愉快，那是因為鎂在體 內「發功」。

（圖片來源：unsplash）

我們人體是不會自動製造鎂的，需要靠食物補充，而且是要每天補充。最高含鎂量的食物有: （1）黑朱古力；（2）牛油果；（3）果仁（尤其是杏仁、腰果和巴西果仁）； （4）豆類 （大豆、豌豆、鷹嘴豆，小扁豆等）；（5）豆腐；（6）綠葉蔬菜。若細心留意，容易抽筋的人，通常都是每天的飲食當中比較少吃蔬菜。

（圖片來源：unsplash）

最後，溫馨提示：黑巧克力是高度抗氧化恩物，但選購黑朱古力，一定要選高可可（Cocoa） 含量（至少七成）、取自純可可粉、沒有牛奶（一加牛奶，就等於廢了可可的營養）和完全無添加糖，每天不能超過1至2 安士或30至60克，否則愈食愈肥。又，牛奶朱古力和白朱古力不是朱古力，它們含大量糖份和飽和脂肪，只是垃圾糖果。