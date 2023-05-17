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17/05/2023

怕熱怕焗又易熱氣？脾虛有濕！「南瓜茨實豬骨湯」健脾去濕、潤肺益氣

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　　「每當下雨天，就特別困，不想起床。」Debby說。

 

　　「請問前一晚何時入睡？」我問。

 

　　「這個嘛……十二點前。」Debby說。

 

　　「現在來說相當不錯。可是如果我們起床不是自然醒，表示睡眠不足。下雨天當然潮濕，睡眠不足，氣不足，自然疲倦。」我說。

 

　　「還以為只有春天才會這樣。」Debby說。

 

　　「香港的地理位置，比較潮濕。近日還好，下一兩天雨便會放晴。看到陽光，人也會精神一點。」我說。

 

　　「說來也是。前陣子連連下雨，弄得我沒有心機。」Debby說。

 

　　「不只情緒低落，也多人病。我們一身上下，都可被濕所困。濕代表如津液、血等體液運行不暢。濕滯，是口語中形容遇到麻煩的、難解決的事情。在中醫角度，濕和滯很有關係。氣血運行受阻，水液不通停滯成濕。當中以胃腹部位濕困的症狀最常見和明顯。

 

　　我們常說脾土，脾屬土，位於身體正中央，無論氣血往上往下，都要通過胃腹。在這個交通要塞，當胃腹的水液運行太慢，甚至堵塞，聚而成濕。常見症狀為腹脹，若濕在胃部則感到胸悶和嘔吐，濕在較下的位置則腹瀉。

 

　　近來很多病人都伴有腹瀉問題。」我說。

 

　　「說來也是。好像吃得稍為油膩一點則腹瀉。幸好瀉後沒大問題。」Debby。

 

　　「平日善待脾胃，就不會容易有消化道問題了。同時脾為人體氣血之源，食物通過脾胃消化成有用的水穀精微，造氣血等人體有用東西。脾虛則氣血不足，精神萎靡。怕熱怕焗、容易熱氣，正是脾虛有濕，千不可以為自己熱底，動輒清熱，則寒氣更盛，脾更虛弱。」我說。

 

　　「原來這樣！」Debby恍然大悟。

 

　　「現在的養生方向正要健脾去濕，可以煲南瓜茨實湯。茨實性平，味甘、澀，入脾、腎經，能益腎固精、健脾止瀉、除濕止帶。可加入粟米增加去濕效果。南瓜性溫，味甘，入脾、胃，能潤肺益氣。配以紅蘿蔔加強補脾作用。這些材料可以煲成時令湯水，一家大小也能喝。

 

　　除了飲食，在陽光普照的日子要多曬太陽，動起來，氣血才不會停滯。」我說。

 

　　「謝謝你。」Debby笑道。

 

下一頁：南瓜茨實豬骨湯點煲

 

 

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