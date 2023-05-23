吃瓜的日子，回來了。媽媽常說盛夏時分，蔬菜變得不太好吃，吃瓜比較合時。不知道是不是葉菜類的蔬菜，捱不住高溫而中暑了？！還是瓜類能鎖住水份，能抵得住熱浪？！如果你相信，夏天時候吃的瓜，好像真的是比較清甜多汁，無論節瓜（此瓜不同櫛瓜喔）、小黃瓜、冬瓜，就連成年人才領悟味意的苦瓜，入湯、清炒，還是蒸煮，都份外的滋味消暑。

「小不點，別一天到晚做『苦瓜乾』啦！」不太明白為甚麼要這樣，在苦瓜背後講它的壞話。苦瓜新鮮的時候，清爽甜美；天然風乾以後的苦瓜，甘苦味濃郁更勝從前。苦瓜生的時候，皮不都是皺皺的嗎？那乾燥的它，皮有更皺了嗎？有變得很醜了嗎？哪裏讓人不快樂了？真的想不通「苦瓜乾」是如何跟愁眉苦臉糾纏在一起的！？

某明星的新聞炒得熱烘烘，吃瓜群眾紛起，在網路隨便的找了一下，相關的網紅影片海量般出現。「吃瓜」不是真的吞吃瓜果的意思，這是近年的網用語，有點像我們常說「吃花生」（大概是，對事件表示一種事不關己，但很愛圍觀熱論的意思）。不過，為甚麼這又跟瓜勾連起來？跟它有甚麼瓜葛？！想想看，瓜真的很無辜，不好的、奇怪的，它都有份，嗯嗯……我還是回去吃真正的，能解渴消暑的瓜好了。