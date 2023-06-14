面對空氣污染問題及急促生活節奏，加上都市人壓力大，易肝鬱氣滯，致面部氣血失和，愈來愈多女性有黃褐斑。部分女性因此容貌焦慮，更加劇色斑加深，陷惡性循環。中醫指，治療黃褐斑除針灸及內服中藥外，亦可結合七白散中藥外敷。

黃褐斑被稱為「萬斑之王」，與內分泌紊亂（如更年期、月經不調）、妊娠、日曬以及遺傳等因素有關，一般呈錢幣或手掌大小，形狀不規則的淡褐色或暗褐色斑，對稱分布在兩頰、眼眶附近、鼻部及口周，甚至可融合成大片。

亦可按穴改善

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師李嘉曦指，黃褐斑與肝、脾、腎三臟密切相關，病機有肝鬱氣滯、氣滯血瘀、脾胃虛弱、肝腎不足。

李醫師指，針灸可治療黃褐斑，中醫用細針在面部色斑圍刺，以疏通局部氣血，減少色素沉著。針灸細針直徑小，再結合迅速破皮手法，可大大減輕患者的疼痛感；再加上中醫辨證，取肝腎脾胃經絡上的穴位，如三陰交，足三里，太溪等，從整體上調整臟腑和經絡功能。

不過，李醫師提醒，三陰交穴針灸孕婦需慎用；而以上穴位除了針刺以外，患者也可試行按摩，每次每穴按5分鐘。

李醫師又指，治療黃褐斑除針灸及內服中藥外，亦可結合七白散中藥外敷。