自2011年日本「3.11」大地震，福島核電廠出現核洩漏，如何處理核污水一直是爭議不斷的話題。不過日本政府計劃於今年將核污水排到大海，而且正以淡水試用排海設備！那麼香港人最愛的日本進口的食物是不是都會受核廢水污染影響？吃了這些食物後會否致命？即睇食品與健康科學學系教授點講！

核事故 ︳香港禁止福島部分食物進口！鄰近邊啲縣市食品都要有證明書？

自核事故發生後，本港食物安全中心（食安中心）開始限制日本5個縣的食物進口，包括福島、千葉、群馬、茨城及栃木。福島的水果、蔬菜、奶、奶類飲品及奶粉在這十多年間更是完全禁止進口，而其他食品，如港人至愛的水產有輻射證明書則可進口。不過大家放心，食安中心亦會抽取食物樣本進行輻射檢測，一旦超標則無法進口！因此，大家可以放心食用。

食安中心現時對規管日本進口食物的安排：

【福島】

1. 水果、蔬菜、奶、奶類飲品及奶粉：禁止進口

2. 冷凍或冷藏野味、肉類及家禽、禽蛋，以及活生、冷凍或冷藏水產產品：如附有輻射證明書，准予進口

【千葉、群馬、茨城及栃木】

1. 水果、蔬菜、奶、奶類飲品及奶粉：如附有出口商證明書及輻射證明書，准予進口

2. 冷凍或冷藏野味、肉類及家禽、禽蛋，以及活生、冷凍或冷藏水產產品：如附有輻射證明書，准予進口

（圖片來源：食物安全中心）

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