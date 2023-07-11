「乞嗤～」 「乞嗤～」 「乞嗤～」 連續打噴嚏三次以後，鼻子塞了一塞，感覺非常不對勁。早上起床，如常做過運動，本打算去做一道豐盛的早餐，沒想到，一走進廚房，就打起噴嚏來，然後迎來一陣頭痛。大概是這陣子氣溫高飊，疫情紓緩，路上行人包括自己，已經受不了邊戴著口罩邊走路啦，一不小心，就這麼的給傳染了。

平常感冒輕的時候，我都會勸自己多休息一下，可以不吃藥的就不吃。不過，這一趟，持續的打噴嚏，納悶難耐，教我不得不去看醫生，吃起藥來。草草的吃過中飯（說到底，是不太想吃東西的，或許，感冒菌把食慾打包帶去外遊了），乖乖把藥吃完，不知不覺的昏睡過去。醒來的時候，已經是黃昏。

「欵，等等還得吃藥，吃甚麼好呢？」 藥物沒辦法勾引食慾回來，快活外遊得拋下這個噴嚏鬼。打開冰箱，原來買好的食材，通通都放不進眼裏，腦裏單純地浮現 「玉米羹」 三個字。那只好，默默換過衣服，往超市一趟，心想簡單買一罐玉米蓉回家就好，沒想到... 商人是這麼愛「欺負」一個人住的客人嗎？！根本沒有單獨一罐罐頭在賣。

買不到玉米蓉罐頭，卻看見了新鮮玉米。不耐煩的感冒菌，不斷催迫我，趕緊把甜美晶透的新鮮玉米，連同薑、南瓜、冬瓜和豆腐買回去。有說，感冒時候，最好吃點優質的蛋白質，比如豆腐，和有效抗發炎的薑片。好吧，既然如此，只好盡力地把食材切過一片，掉在湯裏去。咕噜咕噜，半小時過去，一鍋香甜美味的玉米羹隨隨上桌。就這樣，下來的兩三天，囂張的感冒，給美味的玉米羹節節敗退，終於，我活過來了～

祝 大家身體健康。

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